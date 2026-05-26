Rival do Brasil na estreia, Marrocos divulga lista dos 26 convocados para a Copa
Marrocos integra o Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti; veja a lista dos 26 convocados do técnico Mohamed Ouahbi
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Adversário da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2026, a Seleção de Marrocos divulgou nesta terça-feira (26/5) a lista com os 26 convocados para o torneio. A escolha ficou a cargo do técnico Mohamed Ouahbi.
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A principal novidade em Copas pelo país é o atacante Brahim Díaz, do Real Madrid. Nascido em Málaga, na Espanha, o jogador de 26 anos optou por defender Marrocos em razão das raízes familiares e tem bons números pela seleção: 14 gols em 25 jogos.
A grande referência técnica continua sendo Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain. Assim como Brahim Díaz, o lateral-direito nasceu na Espanha e fez a base no Real Madrid. Com muita eficiência no apoio, soma 11 gols em 95 partidas por Marrocos.
Na retaguarda, destaque para o goleiro Yassine Bounou, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Graças a ele, Marrocos teve grande desempenho do Mundial de 2022, no Catar – caiu diante da França nas semifinais e perdeu a disputa do 3º lugar para a Croácia.
No ataque, Ayoub El Kaabi vem de três ótimas temporadas pelo Olympiacos, da Grécia, com 81 gols em 133 jogos. Já Soufiane Rahimi, embora atue como ponta, também tem boa média: 81 gols em 172 jogos pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.
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Os 26 convocados da Seleção de Marrocos para a Copa
Goleiros
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Munir El Kajoui (RS Berkane)
- Ahmed Reda Tagnaouti (Maghreb Fès)
Defensores
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Noussair Mazraoui (Manchester United)
- Nayef Aguerd (Real Sociedad)
- Chadi Riad (Crystal Palace)
- Issa Diop (Fulham)
- Anass Salah-Eddine (FC Twente)
- Youssef Belammari (Raja Casablanca)
- Redouane Halhal (Helmond Sport)
- Zakaria El Ouahdi (Genk)
Meio-campistas
- Sofyan Amrabat (Fenerbahçe)
- Azzedine Ounahi (Panathinaikos)
- Bilal El Khannouss (Leicester City)
- Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
- Neil El Aynaoui (Lens)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Samir El Mourabet (Strasbourg)
Atacantes
- Brahim Díaz (Real Madrid)
- Ayoub El Kaabi (Olympiacos)
- Soufiane Rahimi (Al-Ain)
- Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)
- Chemsdine Talbi (Club Brugge)
- Yassine Gessime (Dunkerque)
- Ayoube Amaimouni (FAR Rabat)
Jogos de Marrocos no Grupo C da Copa
Brasil x Marrocos
- Sábado, 13 de junho de 2026
- MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey)
- 19:00 (Horário de Brasília)
Escócia x Marrocos
- Sexta-feira, 19 de junho de 2026
- Gillette Stadium (Boston)
- Horário: 19:00 (Horário de Brasília)
Marrocos x Haiti
- Quarta-feira, 24 de junho de 2026
- Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- 19:00 (Horário de Brasília)
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