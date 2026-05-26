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Rival do Brasil na estreia, Marrocos divulga lista dos 26 convocados para a Copa

Marrocos integra o Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Brasil, Escócia e Haiti; veja a lista dos 26 convocados do técnico Mohamed Ouahbi

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Rafael Arruda
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Rafael Arruda
Repórter
26/05/2026 16:00

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Rival do Brasil na estreia, Marrocos divulga lista dos 26 convocados para a Copa
Rival do Brasil na estreia, Marrocos divulga lista dos 26 convocados para a Copa crédito: No Ataque Internacional
Rival do Brasil na estreia, Marrocos divulga lista dos 26 convocados para a Copa
Rival do Brasil na estreia, Marrocos divulga lista dos 26 convocados para a Copa (Hakimi, lateral-direito de Marrocos, é conhecido pela eficiência no apoio ao ataque)

Adversário da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2026, a Seleção de Marrocos divulgou nesta terça-feira (26/5) a lista com os 26 convocados para o torneio. A escolha ficou a cargo do técnico Mohamed Ouahbi.

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A principal novidade em Copas pelo país é o atacante Brahim Díaz, do Real Madrid. Nascido em Málaga, na Espanha, o jogador de 26 anos optou por defender Marrocos em razão das raízes familiares e tem bons números pela seleção: 14 gols em 25 jogos.

A grande referência técnica continua sendo Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain. Assim como Brahim Díaz, o lateral-direito nasceu na Espanha e fez a base no Real Madrid. Com muita eficiência no apoio, soma 11 gols em 95 partidas por Marrocos.

Na retaguarda, destaque para o goleiro Yassine Bounou, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Graças a ele, Marrocos teve grande desempenho do Mundial de 2022, no Catar – caiu diante da França nas semifinais e perdeu a disputa do 3º lugar para a Croácia.

No ataque, Ayoub El Kaabi vem de três ótimas temporadas pelo Olympiacos, da Grécia, com 81 gols em 133 jogos. Já Soufiane Rahimi, embora atue como ponta, também tem boa média: 81 gols em 172 jogos pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

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Os 26 convocados da Seleção de Marrocos para a Copa

Goleiros

  • Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Munir El Kajoui (RS Berkane)
  • Ahmed Reda Tagnaouti (Maghreb Fès)

Defensores

  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Noussair Mazraoui (Manchester United)
  • Nayef Aguerd (Real Sociedad)
  • Chadi Riad (Crystal Palace)
  • Issa Diop (Fulham)
  • Anass Salah-Eddine (FC Twente)
  • Youssef Belammari (Raja Casablanca)
  • Redouane Halhal (Helmond Sport)
  • Zakaria El Ouahdi (Genk)

Meio-campistas

  • Sofyan Amrabat (Fenerbahçe)
  • Azzedine Ounahi (Panathinaikos)
  • Bilal El Khannouss (Leicester City)
  • Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
  • Neil El Aynaoui (Lens)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Samir El Mourabet (Strasbourg)

Atacantes

  • Brahim Díaz (Real Madrid)
  • Ayoub El Kaabi (Olympiacos)
  • Soufiane Rahimi (Al-Ain)
  • Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)
  • Chemsdine Talbi (Club Brugge)
  • Yassine Gessime (Dunkerque)
  • Ayoube Amaimouni (FAR Rabat)

Jogos de Marrocos no Grupo C da Copa

Brasil x Marrocos

  • Sábado, 13 de junho de 2026
  • MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey)
  • 19:00 (Horário de Brasília)

Escócia x Marrocos

  • Sexta-feira, 19 de junho de 2026
  • Gillette Stadium (Boston)
  • Horário: 19:00 (Horário de Brasília)

Marrocos x Haiti

  • Quarta-feira, 24 de junho de 2026
  • Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
  • 19:00 (Horário de Brasília)

A notícia Rival do Brasil na estreia, Marrocos divulga lista dos 26 convocados para a Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda

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