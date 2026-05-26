Rival do Brasil na estreia, Marrocos divulga lista dos 26 convocados para a Copa (Hakimi, lateral-direito de Marrocos, é conhecido pela eficiência no apoio ao ataque)

Adversário da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2026, a Seleção de Marrocos divulgou nesta terça-feira (26/5) a lista com os 26 convocados para o torneio. A escolha ficou a cargo do técnico Mohamed Ouahbi.

A principal novidade em Copas pelo país é o atacante Brahim Díaz, do Real Madrid. Nascido em Málaga, na Espanha, o jogador de 26 anos optou por defender Marrocos em razão das raízes familiares e tem bons números pela seleção: 14 gols em 25 jogos.

A grande referência técnica continua sendo Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain. Assim como Brahim Díaz, o lateral-direito nasceu na Espanha e fez a base no Real Madrid. Com muita eficiência no apoio, soma 11 gols em 95 partidas por Marrocos.

Na retaguarda, destaque para o goleiro Yassine Bounou, do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Graças a ele, Marrocos teve grande desempenho do Mundial de 2022, no Catar – caiu diante da França nas semifinais e perdeu a disputa do 3º lugar para a Croácia.

No ataque, Ayoub El Kaabi vem de três ótimas temporadas pelo Olympiacos, da Grécia, com 81 gols em 133 jogos. Já Soufiane Rahimi, embora atue como ponta, também tem boa média: 81 gols em 172 jogos pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

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Os 26 convocados da Seleção de Marrocos para a Copa

Goleiros

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Munir El Kajoui (RS Berkane)

Ahmed Reda Tagnaouti (Maghreb Fès)

Defensores

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Noussair Mazraoui (Manchester United)

Nayef Aguerd (Real Sociedad)

Chadi Riad (Crystal Palace)

Issa Diop (Fulham)

Anass Salah-Eddine (FC Twente)

Youssef Belammari (Raja Casablanca)

Redouane Halhal (Helmond Sport)

Zakaria El Ouahdi (Genk)

Meio-campistas

Sofyan Amrabat (Fenerbahçe)

Azzedine Ounahi (Panathinaikos)

Bilal El Khannouss (Leicester City)

Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Neil El Aynaoui (Lens)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Samir El Mourabet (Strasbourg)

Atacantes

Brahim Díaz (Real Madrid)

Ayoub El Kaabi (Olympiacos)

Soufiane Rahimi (Al-Ain)

Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)

Chemsdine Talbi (Club Brugge)

Yassine Gessime (Dunkerque)

Ayoube Amaimouni (FAR Rabat)

Jogos de Marrocos no Grupo C da Copa

Brasil x Marrocos

Sábado, 13 de junho de 2026

Sábado, 13 de junho de 2026 MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey)

MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey) 19:00 (Horário de Brasília)

Escócia x Marrocos

Sexta-feira, 19 de junho de 2026

Sexta-feira, 19 de junho de 2026 Gillette Stadium (Boston)

Gillette Stadium (Boston) Horário: 19:00 (Horário de Brasília)

Marrocos x Haiti

Quarta-feira, 24 de junho de 2026

Quarta-feira, 24 de junho de 2026 Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 19:00 (Horário de Brasília)

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