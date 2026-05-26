Adversário do Brasil anuncia os 26 nomes para a Copa do Mundo 2026
Panamá terá amistoso contra o Brasil como parte da preparação para a jornada no Grupo L da Copa do Mundo de 2026
A seleção do Panamá anunciou nesta segunda-feira (26) a lista com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe, que se prepara para um amistoso contra o Brasil, no próximo dia 31 de maio, no Maracanã, buscará fazer história em sua segunda participação em Mundiais.
O desafio para os panamenhos será imenso. O país foi sorteado no Grupo L, ao lado de duas potências europeias, Inglaterra e Croácia, além da forte seleção de Gana.
A missão de avançar para a fase de mata-mata exigirá o melhor desempenho da história da nação de 4,6 milhões de habitantes na América Central, que disputou sua primeira Copa em 2018, na Rússia.
Confira a lista dos 26 convocados do Panamá
Goleiros
- Orlando Mosquera (Al-Fayha, da Arábia Saudita)
- Luis Mejía (Nacional, do Uruguai)
- César Samudio (Marathón, de Honduras);
Defensores
- César Blackman (Slovan Bratislava, da Eslováquia)
- Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, da Venezuela)
- Amir Murillo (Besiktas, da Turquia)
- Fidel Escobar (Deportivo Saprissa, da Costa Rica)
- Andrés Andrade (LASK Linz, da Áustria)
- Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod, da Rússia)
- José Córdoba (Norwich, da Inglaterra)
- Eric Davis (Plaza Amador, do Panamá)
- Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, da Venezuela)
- Roderick Miller (Turan, do Azerbaijão)
Meio-campistas
- Aníbal Godoy
- Adalberto Carrasquilla
- Carlos Harvey
- Cristian Martínez
- José Luis Rodríguez
- César Yanis
- Yoel Bárcenas
- Alberto Quintero
- Azarías Londoño (Universidad Católica, do Equador)
Atacantes
- Ismael Díaz (León, do México)
- Cecilio Waterman
- José Fajardo (Universidad Católica, do Equador)
- Tomás Rodríguez
Calendário do Panamá na Copa 2026 (Grupo L)
A caminhada do Panamá na fase de grupos começará no Canadá e terminará nos Estados Unidos. Confira as datas e horários (de Brasília) dos jogos:
- 17 de junho (20h): Panamá x Gana – BMO Field, Toronto (Canadá)
- 23 de junho (20h): Panamá x Croácia – BMO Field, Toronto (Canadá)
- 27 de junho (18h): Panamá x Inglaterra – MetLife Stadium, Nova York (EUA)
