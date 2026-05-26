Adversário do Brasil anuncia os 26 nomes para a Copa do Mundo 2026

Panamá terá amistoso contra o Brasil como parte da preparação para a jornada no Grupo L da Copa do Mundo de 2026

Rafael Arruda
26/05/2026 15:23

Thomas Christiansen anuncia lista dos 26 convocados do Panamá para a Copa do Mundo de 2026

A seleção do Panamá anunciou nesta segunda-feira (26) a lista com os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe, que se prepara para um amistoso contra o Brasil, no próximo dia 31 de maio, no Maracanã, buscará fazer história em sua segunda participação em Mundiais.

O desafio para os panamenhos será imenso. O país foi sorteado no Grupo L, ao lado de duas potências europeias, Inglaterra e Croácia, além da forte seleção de Gana.

A missão de avançar para a fase de mata-mata exigirá o melhor desempenho da história da nação de 4,6 milhões de habitantes na América Central, que disputou sua primeira Copa em 2018, na Rússia.

Confira a lista dos 26 convocados do Panamá

Goleiros

  • Orlando Mosquera (Al-Fayha, da Arábia Saudita)
  • Luis Mejía (Nacional, do Uruguai)
  • César Samudio (Marathón, de Honduras);

Defensores

  • César Blackman (Slovan Bratislava, da Eslováquia)
  • Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, da Venezuela)
  • Amir Murillo (Besiktas, da Turquia)
  • Fidel Escobar (Deportivo Saprissa, da Costa Rica)
  • Andrés Andrade (LASK Linz, da Áustria)
  • Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod, da Rússia)
  • José Córdoba (Norwich, da Inglaterra)
  • Eric Davis (Plaza Amador, do Panamá)
  • Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, da Venezuela)
  • Roderick Miller (Turan, do Azerbaijão)

Meio-campistas

  • Aníbal Godoy
  • Adalberto Carrasquilla
  • Carlos Harvey
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • César Yanis
  • Yoel Bárcenas
  • Alberto Quintero
  • Azarías Londoño (Universidad Católica, do Equador)

Atacantes

    • Ismael Díaz (León, do México)
    • Cecilio Waterman
    • José Fajardo (Universidad Católica, do Equador)
    • Tomás Rodríguez

    Calendário do Panamá na Copa 2026 (Grupo L)

    A caminhada do Panamá na fase de grupos começará no Canadá e terminará nos Estados Unidos. Confira as datas e horários (de Brasília) dos jogos:

    • 17 de junho (20h): Panamá x Gana – BMO Field, Toronto (Canadá)
    • 23 de junho (20h): Panamá x Croácia – BMO Field, Toronto (Canadá)
    • 27 de junho (18h): Panamá x Inglaterra – MetLife Stadium, Nova York (EUA)

