CR7, Messi, LeBron James e mais: veja os atletas mais bem pagos do mundo em 2026
Cristiano Ronaldo lidera o ranking de atletas mais bem pagos do mundo há quatro anos; veja top 10
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Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo, segundo ranking de 2026 da Revista Forbes. O top 10 divulgado nessa sexta-feira (22/5) conta ainda com Messi, Lebron James e grandes nomes do golfe e da Fórmula 1.
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Este é o quarto consecutivo do craque português no topo da lista. No último ano, CR7 arrecadou US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) somando salários e patrocínios, maior rendimento já registrado por um atleta na lista da Forbes.
O segundo lugar do ranking é do boxeador Canelo Alvarez, que faturou US$ 170 milhões (R$ 850 milhões). O craque argentino Lionel Messi vem logo atrás com US$ 140 milhões (R$ 700 milhões) arrecadados.
Lebron James, estrela da NBA, é o quarto da lista, com US$ 137,8 milhões (R$ 689 milhões) somados no último ano.
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Ranking dos 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2026
- Cristiano Ronaldo (futebol) – US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão)
- Canelo Alvarez (boxe) – US$ 170 milhões (R$ 850 milhões)
- Lionel Messi (futebol) – US$ 140 milhões (R$ 700 milhões)
- LeBron James (basquete) – US$ 137,8 milhões (R$ 689 milhões)
- Shohei Ohtani (beisebol) – US$ 127,6 milhões (R$ 638 milhões)
- Stephen Curry (basquete) – US$ 124,7 milhões (R$ 623,5 milhões)
- Jon Rahm (golfe) – US$ 107 milhões (R$ 535 milhões)
- Karim Benzema (futebol) – US$ 104 milhões (R$ 520 milhões)
- Kevin Durant (basquete) – US$ 103,8 milhões (R$ 519 milhões)
- Lewis Hamilton (automobilismo) – US$ 100 milhões (R$ 500 milhões)
A notícia CR7, Messi, LeBron James e mais: veja os atletas mais bem pagos do mundo em 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara