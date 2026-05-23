CR7, Messi, LeBron James e mais: veja os atletas mais bem pagos do mundo em 2026 (Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo, segundo ranking de 2026 da Revista Forbes. O top 10 divulgado nessa sexta-feira (22/5) conta ainda com Messi, Lebron James e grandes nomes do golfe e da Fórmula 1.

Este é o quarto consecutivo do craque português no topo da lista. No último ano, CR7 arrecadou US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) somando salários e patrocínios, maior rendimento já registrado por um atleta na lista da Forbes.

O segundo lugar do ranking é do boxeador Canelo Alvarez, que faturou US$ 170 milhões (R$ 850 milhões). O craque argentino Lionel Messi vem logo atrás com US$ 140 milhões (R$ 700 milhões) arrecadados.

Lebron James, estrela da NBA, é o quarto da lista, com US$ 137,8 milhões (R$ 689 milhões) somados no último ano.

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Ranking dos 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2026

Cristiano Ronaldo (futebol) – US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) Canelo Alvarez (boxe) – US$ 170 milhões (R$ 850 milhões) Lionel Messi (futebol) – US$ 140 milhões (R$ 700 milhões) LeBron James (basquete) – US$ 137,8 milhões (R$ 689 milhões) Shohei Ohtani (beisebol) – US$ 127,6 milhões (R$ 638 milhões) Stephen Curry (basquete) – US$ 124,7 milhões (R$ 623,5 milhões) Jon Rahm (golfe) – US$ 107 milhões (R$ 535 milhões) Karim Benzema (futebol) – US$ 104 milhões (R$ 520 milhões) Kevin Durant (basquete) – US$ 103,8 milhões (R$ 519 milhões) Lewis Hamilton (automobilismo) – US$ 100 milhões (R$ 500 milhões)

A notícia CR7, Messi, LeBron James e mais: veja os atletas mais bem pagos do mundo em 2026 foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara