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Quem é o maior artilheiro em atividade da Copa e quantos gols ele precisa fazer para se tornar o recordista de todos os tempos

Lionel Messi, da Argentina, precisa marcar quatro gols em 2026 para superar o alemão Miroslav Klose; Mbappé, da França, também pode quebrar a marca histórica

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Repórter
23/05/2026 09:40

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Quem é o maior artilheiro em atividade da Copa e quantos gols ele precisa fazer para se tornar o recordista de todos os tempos
Quem é o maior artilheiro em atividade da Copa e quantos gols ele precisa fazer para se tornar o recordista de todos os tempos crédito: No Ataque Internacional
Quem é o maior artilheiro em atividade da Copa e quantos gols ele precisa fazer para se tornar o recordista de todos os tempos
Quem é o maior artilheiro em atividade da Copa e quantos gols ele precisa fazer para se tornar o recordista de todos os tempos (A busca de Messi pelo recorde de artilharia em Copas exige que ele balance as redes, visando superar a marca de 16 gols.)

A Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá, promete ser histórica para Lionel Messi. Aos 39 anos, o craque argentino não só disputará seu sexto Mundial um recorde absoluto , como também entra em campo com a chance de se tornar o maior artilheiro de todas as Copas. A Argentina, atual campeã, estreia no dia 16 de junho, contra a Argélia, pelo Grupo J, dando início àquela que deve ser a última jornada do camisa 10 no torneio.

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A corrida pelo topo

Com 13 gols marcados em cinco edições, Messi precisa de três para igualar o recordista Miroslav Klose, da Alemanha, que tem 16. Para se tornar o maior artilheiro isolado da história, o argentino tem de balançar as redes quatro vezes. Quatro anos após a conquista no Catar em 2022, ele mantém a alta performance e lidera uma seleção que busca o tetracampeonato.

O principal concorrente de Messi na atualidade é o francês Kylian Mbappé. Aos 27 anos, ele já soma 12 gols em duas participações e tem potencial para não apenas alcançar, mas pulverizar o recorde nas próximas edições.

Lionel Messi de terno preto, Kylian Mbappé de terno cinza, olha para Messi, em evento formal.
Lionel Messi e Kylian Mbappé, os principais concorrentes ao recorde de artilharia em Copas, reunidos em cerimônia.FRANCK FIFE / AFP

Os maiores artilheiros da história das Copas

  1. Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
  2. Ronaldo (Brasil) – 15 gols
  3. Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols
  4. Lionel Messi (Argentina) – 13 gols
  5. Just Fontaine (França) – 13 gols
  6. Kylian Mbappé (França) – 12 gols
  7. Pelé (Brasil) – 12 gols
  8. Sándor Kocsis (Hungria) – 11 gols
  9. Jürgen Klinsmann (Alemanha) – 11 gols

Feitos em uma única edição

A lista de artilheiros também conta com feitos impressionantes em uma única Copa. O francês Just Fontaine marcou todos os seus 13 gols na edição de 1958, um recorde que permanece inigualável. Antes dele, o húngaro Sándor Kocsis anotou 11 gols na Copa de 1954.

O novo formato da Copa do Mundo

A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Classificam-se para a fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros, totalizando 32 times no mata-mata.

Esse novo formato aumenta o número total de jogos para 104, e as seleções que chegarem à final disputarão oito partidas, uma a mais que no modelo anterior.

Confira os grupos da Copa do Mundo 2026

O sorteio realizado em dezembro de 2025 definiu os confrontos da fase inicial. Veja a composição completa dos grupos:

  • Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia
  • Grupo B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça
  • Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia
  • Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
  • Grupo F: Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia
  • Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
  • Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
  • Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
  • Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia
  • Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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