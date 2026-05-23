Quem é o maior artilheiro em atividade da Copa e quantos gols ele precisa fazer para se tornar o recordista de todos os tempos (A busca de Messi pelo recorde de artilharia em Copas exige que ele balance as redes, visando superar a marca de 16 gols.)

A Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá, promete ser histórica para Lionel Messi. Aos 39 anos, o craque argentino não só disputará seu sexto Mundial um recorde absoluto , como também entra em campo com a chance de se tornar o maior artilheiro de todas as Copas. A Argentina, atual campeã, estreia no dia 16 de junho, contra a Argélia, pelo Grupo J, dando início àquela que deve ser a última jornada do camisa 10 no torneio.

A corrida pelo topo

Com 13 gols marcados em cinco edições, Messi precisa de três para igualar o recordista Miroslav Klose, da Alemanha, que tem 16. Para se tornar o maior artilheiro isolado da história, o argentino tem de balançar as redes quatro vezes. Quatro anos após a conquista no Catar em 2022, ele mantém a alta performance e lidera uma seleção que busca o tetracampeonato.

O principal concorrente de Messi na atualidade é o francês Kylian Mbappé. Aos 27 anos, ele já soma 12 gols em duas participações e tem potencial para não apenas alcançar, mas pulverizar o recorde nas próximas edições.

Lionel Messi e Kylian Mbappé, os principais concorrentes ao recorde de artilharia em Copas, reunidos em cerimônia.FRANCK FIFE / AFP

Os maiores artilheiros da história das Copas

Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols Ronaldo (Brasil) – 15 gols Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols Lionel Messi (Argentina) – 13 gols Just Fontaine (França) – 13 gols Kylian Mbappé (França) – 12 gols Pelé (Brasil) – 12 gols Sándor Kocsis (Hungria) – 11 gols Jürgen Klinsmann (Alemanha) – 11 gols

Feitos em uma única edição

A lista de artilheiros também conta com feitos impressionantes em uma única Copa. O francês Just Fontaine marcou todos os seus 13 gols na edição de 1958, um recorde que permanece inigualável. Antes dele, o húngaro Sándor Kocsis anotou 11 gols na Copa de 1954.

O novo formato da Copa do Mundo

A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Classificam-se para a fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros, totalizando 32 times no mata-mata.

Esse novo formato aumenta o número total de jogos para 104, e as seleções que chegarem à final disputarão oito partidas, uma a mais que no modelo anterior.

Confira os grupos da Copa do Mundo 2026

O sorteio realizado em dezembro de 2025 definiu os confrontos da fase inicial. Veja a composição completa dos grupos:

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia

México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia Grupo B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça

Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia

Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador

Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador Grupo F: Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia

Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia

Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai

Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega

França, Senegal, Iraque e Noruega Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia

Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia

Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Quem é o maior artilheiro em atividade da Copa e quantos gols ele precisa fazer para se tornar o recordista de todos os tempos foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque