Quem é o maior artilheiro em atividade da Copa e quantos gols ele precisa fazer para se tornar o recordista de todos os tempos
Lionel Messi, da Argentina, precisa marcar quatro gols em 2026 para superar o alemão Miroslav Klose; Mbappé, da França, também pode quebrar a marca histórica
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A Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá, promete ser histórica para Lionel Messi. Aos 39 anos, o craque argentino não só disputará seu sexto Mundial um recorde absoluto , como também entra em campo com a chance de se tornar o maior artilheiro de todas as Copas. A Argentina, atual campeã, estreia no dia 16 de junho, contra a Argélia, pelo Grupo J, dando início àquela que deve ser a última jornada do camisa 10 no torneio.
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A corrida pelo topo
Com 13 gols marcados em cinco edições, Messi precisa de três para igualar o recordista Miroslav Klose, da Alemanha, que tem 16. Para se tornar o maior artilheiro isolado da história, o argentino tem de balançar as redes quatro vezes. Quatro anos após a conquista no Catar em 2022, ele mantém a alta performance e lidera uma seleção que busca o tetracampeonato.
O principal concorrente de Messi na atualidade é o francês Kylian Mbappé. Aos 27 anos, ele já soma 12 gols em duas participações e tem potencial para não apenas alcançar, mas pulverizar o recorde nas próximas edições.
Os maiores artilheiros da história das Copas
- Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
- Ronaldo (Brasil) – 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols
- Lionel Messi (Argentina) – 13 gols
- Just Fontaine (França) – 13 gols
- Kylian Mbappé (França) – 12 gols
- Pelé (Brasil) – 12 gols
- Sándor Kocsis (Hungria) – 11 gols
- Jürgen Klinsmann (Alemanha) – 11 gols
Feitos em uma única edição
A lista de artilheiros também conta com feitos impressionantes em uma única Copa. O francês Just Fontaine marcou todos os seus 13 gols na edição de 1958, um recorde que permanece inigualável. Antes dele, o húngaro Sándor Kocsis anotou 11 gols na Copa de 1954.
O novo formato da Copa do Mundo
A edição de 2026 será a primeira com 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro equipes. Classificam-se para a fase eliminatória os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros, totalizando 32 times no mata-mata.
Esse novo formato aumenta o número total de jogos para 104, e as seleções que chegarem à final disputarão oito partidas, uma a mais que no modelo anterior.
Confira os grupos da Copa do Mundo 2026
O sorteio realizado em dezembro de 2025 definiu os confrontos da fase inicial. Veja a composição completa dos grupos:
- Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Tchéquia
- Grupo B: Canadá, Bósnia e Herzegovina, Catar e Suíça
- Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia
- Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador
- Grupo F: Países Baixos, Japão, Suécia e Tunísia
- Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia
- Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai
- Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega
- Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia
- Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia
- Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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