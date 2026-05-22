Barcelona x Lyon: onde assistir ao vivo e escalações pela Champions Feminina (Renard e Putellas protagonizarão duelo eletrizante na final da Champions)

O futebol feminino viverá mais um capítulo histórico neste sábado (23/5). Barcelona-ESP e Lyon-FRA se enfrentam às 13h (de Brasília), no Ullevaal Stadion, pela final da Champions League Feminina.

A decisão reúne duas das maiores potências da modalidade no mundo e também simboliza o crescimento esportivo, comercial e global do futebol feminino nos últimos anos.

De um lado, o Lyon tenta recuperar a hegemonia continental e conquistar a nona Champions Feminina da história. Do outro, o Barcelona busca o tetracampeonato europeu e tenta consolidar o domínio recente no cenário internacional.

As equipes voltarão a disputar uma final europeia pela quarta vez. Em 2019 e 2022, o Lyon levou a melhor. Já no encontro mais recente entre os clubes em uma decisão continental, em 2024, o Barcelona venceu por 2 a 0 e ficou com a taça.

Barcelona x Lyon: onde assistir à final da Champions Feminina

A final da Champions League Feminina terá transmissão de canais fechados e streamings.

Data: sábado, 23 de maio de 2026

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega

Onde assistir: ESPN, Disney+ e DAZN

A edição 2025/26 marca um momento histórico também na parte comercial e de mídia da competição. Pela primeira vez, o torneio contou com um gigante global do streaming como parceiro oficial de transmissão.

O Disney+ exibiu internacionalmente todos os 75 jogos da competição. Nos Estados Unidos, a CBS Sports assinou contrato para transmitir a Champions Feminina pelos próximos cinco anos.

Crescimento do futebol feminino impulsiona decisão histórica

A temporada 2025/26 já é considerada uma das maiores da história do futebol feminino europeu. O torneio recebeu investimentos pesados de marcas globais como Adidas, Amazon, Heineken, Lays, PlayStation e Vodafone.

Além disso, investidores internacionais passaram a enxergar o futebol feminino como mercado estratégico. O Lyon, por exemplo, pertence à empresária sul-coreana Michele Kang, enquanto o Chelsea recebeu investimento do empresário Alexis Ohanian, cofundador do Reddit e marido da ex-tenista Serena Williams.

Outro dado que mostra a expansão da competição é a presença de 52 jogadoras não europeias nesta edição. O Brasil aparece como o segundo país com mais representantes estrangeiras no torneio, atrás apenas dos Estados Unidos.

Uma das principais estrelas da final, a norueguesa Caroline Graham Hansen, primeira vencedora de uma Bola de Ouro Feminina, em 2018, destacou justamente o crescimento global da modalidade e citou a expectativa para a próxima Copa do Mundo de 2027, sediada pelo Brasil.

Houve um grande desenvolvimento nos últimos anos. Você vê como os torcedores também estão curtindo o futebol feminino. Respirar o futebol feminino na Copa do Mundo do próximo ano, no Brasil, será especial Caroline Graham Hansen, atacante do Barcelona

Caroline Graham Hansen, destaque do Barcelona (foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

Barcelona pode receber bônus milionário em caso de título

Além da taça continental, a decisão também envolve cifras milionárias. O Barcelona pode receber bônus de aproximadamente 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões) da Nike caso conquiste a Champions Feminina.

O contrato da fornecedora esportiva com o clube, renovado até 2038, prevê igualdade de premiações entre equipes masculinas e femininas em caso de conquista continental.

O time masculino não conseguiu atingir a cláusula na atual temporada, já que foi eliminado da Champions nas quartas de final.

Até aqui, tanto Barcelona quanto Lyon já garantiram cerca de 1,55 milhão de euros pela campanha até a final. O campeão ainda receberá mais 500 mil euros pagos pela Uefa.

Valores pagos pela Uefa

Participação: 505 mil euros

1º lugar na fase de liga: 180 mil euros

Por cinco vitórias: 300 mil euros

Por um empate: 20 mil euros

Bônus por fase no mata-mata até semifinal: 550 mil euros

Como chega o Barcelona

O Barcelona chega novamente como uma das equipes mais dominantes do futebol mundial. A equipe comandada por Pere Romeu aposta em muita posse de bola intensa e enorme capacidade ofensiva.

A principal referência técnica segue sendo Aitana Bonmatí, considerada uma das melhores jogadoras do mundo na atualidade. Ao lado dela, Alexia Putellas continua como símbolo da geração mais vencedora da história do clube.

No ataque, o Barcelona conta com a velocidade e criatividade de Caroline Graham Hansen, além da força física e explosão de Salma Paralluelo.

Salma Paralluelo comemora o gol feito contra o Bayern na semifinal da Champions (foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

Como chega o Lyon

Maior campeão da história da Champions Feminina, o Lyon aposta na experiência e no peso da camisa para tentar recuperar o trono europeu.

A equipe treinada por Jonatan Giráldez conta com nomes históricos da modalidade, como a zagueira Wendie Renard e a atacante Ada Hegerberg.

Ada Hegerberg e Leah Williamson (direita) disputam lance em Lyon x Arsenal, na semifinal da Champions (foto: Glyn KIRK / AFP)

O clube francês também chega embalado pelo talento ofensivo de Kadidiatou Diani e Melchie Dumornay. A decisão terá ainda presença brasileira.

O Lyon conta no elenco com a zagueira Tarciane, revelada pelo Corinthians e atualmente uma das principais defensoras jovens da Seleção Brasileira. Outra brasileira do clube é Giovanna Waksman, de apenas 17 anos. A jogadora, porém, está fora da final após sofrer entorse no joelho esquerdo.

Barcelona x Lyon: prováveis escalações

Barcelona

Coll; Batlle, Paredes, León e Brugts; Guijarro, Bonmatí (Serrajordi) e Putellas; Graham Hansen, Paralluelo e Pajor. Técnico: Pere Romeu.

Lyon

Endler; Lawrence, Renard, Engen e Bacha; Dumornay, Heaps e Yohannes; Diani, Brand e Hegerber. Técnico: Jonatan Giráldez.

Retrospecto entre Barcelona e Lyon em finais europeias

Barcelona e Lyon protagonizam uma das maiores rivalidades recentes do futebol feminino europeu. As equipes já decidiram a Champions Feminina em três oportunidades:

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2019: Lyon campeão

2022: Lyon campeão

2024: Barcelona campeão

A notícia Barcelona x Lyon: onde assistir ao vivo e escalações pela Champions Feminina foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo