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Fim de uma era: Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola após dez anos

Pep Guardiola conquistou 20 títulos na passagem de uma década pelo Manchester City: 'Sei que é a minha hora'

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JC
José Cândido Júnior
JC
José Cândido Júnior
Repórter
22/05/2026 07:42

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Fim de uma era: Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola após dez anos
Fim de uma era: Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola após dez anos crédito: No Ataque Internacional
Fim de uma era: Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola após dez anos
Fim de uma era: Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola após dez anos (Pep Guardiola deixa o comando do Manchester City após dez anos)

Manchester City informou, na manhã desta sexta-feira (22/5) que o técnico Pep Guardiola deixará o comando técnico da equipe ao final desta temporada. O anúncio encerra um ciclo de dez anos que transformou o clube inglês em potência mundial.

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O comandante catalão, que chegou ao Etihad Stadium em julho de 2016, se despede como o treinador mais bem-sucedido da história dos Citizens, com 20 títulos, incluindo a Champions League de 2022/2026 e seis taças da Premier League.

Na temporada de despedida, Pep conquistou a Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Apesar da saída do cargo de treinador, o vínculo de Guardiola com o clube não será totalmente rompido. O Manchester City anunciou que ele assumirá o cargo de Embaixador Global do City Football Group (CFG).

Na nova função, Pep dará consultoria técnica, prestará aconselhamento aos diversos clubes do grupo ao redor do mundo e atuará em projetos e colaborações estratégicas.

“Sei que é a minha hora. Não me perguntem as razões pelas quais vou sair. Não há nenhuma razão, mas, no fundo, sei que é a minha hora. Nada é eterno; se fosse, eu ficaria aqui. Eterno será o sentimento, as pessoas, as memórias e o amor que tenho por este clube”, declarou o treinador de 55 anos.

“Esta é uma cidade construída a partir do trabalho. Do esforço. Você vê isso na cor dos tijolos. De pessoas que batiam o ponto cedo e saíam tarde. As fábricas, a Revolução Industrial e como isso mudou o mundo. Acho que passei a entender isso, e minhas equipes também. Nós trabalhamos. Nós sofremos. Nós lutamos. E fizemos as coisas à nossa maneira”, acrescentou Pep.

Substituto de Guardiola

Segundo a imprensa britânica, o favorito para assumir o Manchester City é Enzo Maresca. O italiano foi campeão mundial pelo Chelsea em 2025 e trabalhou como auxiliar-técnico do próprio Guardiola no City.

O clube de Manchester já estaria em negociações avançadas para selar o acordo de três anos, restando apenas os detalhes de compensação financeira ao clube londrino.

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Os 20 títulos de Pep Guardiola pelo City

Nacionais (17 títulos)

  • Premier League (Campeonato Inglês): 6
    • 201718, 201819, 202021, 202122, 202223 e 202324
  • FA Cup (Copa da Inglaterra): 3
    • 201819, 202223 e 202526
  • Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa): 5
    • 201718, 201819, 201920, 202021 e 202526
  • FA Community Shield (Supercopa da Inglaterra): 3
    • 2018, 2019 e 2024

Internacionais (3 títulos)

  • UEFA Champions League (Liga dos Campeões): 1
    • 202223
  • Supercopa da UEFA: 1
    • 2023
  • Mundial de Clubes da FIFA: 1
    • 2023

A notícia Fim de uma era: Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola após dez anos foi publicada primeiro no No Ataque por José Cândido Junior

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