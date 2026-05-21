Cássio defende campeão cortado da Seleção: Culpa sempre do goleiro (Cássio, goleiro do Cruzeiro, em treinamento na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte)

A vaga de terceiro goleiro da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo esteve aberta por boa parte do ciclo. Enganou-se quem pensou que não caberia mais reviravolta. Aos ’45 minutos do segundo tempo’, os prováveis convocados perderam espaço para o veterano Weverton, do Grêmio, que sequer atuou sob o comando de Carlo Ancelotti. Bento, do Al-Nassr, era um dos cotados e amargou o corte. Nesta quinta-feira (21/5), o arqueiro se sagrou campeão do Campeonato Saudita e recebeu o apoio de Cássio, do Cruzeiro.

Bento esteve nas cinco convocações de Carlo Ancelotti antes da lista final para o Mundial, divulgada nessa segunda-feira (18/5). Na reta final do ciclo, Hugo Souza, do Corinthians, tornou-se o principal concorrente. Weverton, que perdeu a titularidade no Palmeiras em 2025 e se transferiu ao Grêmio para ter mais oportunidades, não era debate na baliza da Seleção Brasileira. Mas cresceu em momento crucial e desbancou a dupla mencionada.

Bento perdeu prestígio nos últimos dias. São dois os episódios mais marcantes. Em 31 de março, o arqueiro foi contestado pelo gol sofrido na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, o último amistoso do Brasil antes da convocação. Posteriormente, com a camisa do Al-Nassr, falhou e mandou contra a própria meta no último lance do empate por 1 a 1 com o Al-Hilal – a vitória dava a ele o título do Saudita.

A conquista foi apenas postergada, já que, nesta quinta-feira, o Al-Nassr venceu o Damac-SAU por 3 a 1 e ergueu a taça. Em contrapartida, Bento ficou fora da lista com 26 nomes elaborada por Carlo Ancelotti.

Cássio saiu em defesa de Bento

Cássio abriu o coração para defender Bento e outros goleiros. Primeiramente, o cruzeirense deu parabéns ao companheiro. Depois refletiu como o arqueiro é visto mais vezes em momentos de falha do que êxtase.

“Parabéns, Bento, pelo título. Você foi muito criticado por não conseguir ajudar em uma partida, mas agora é campeão com mérito. O que me pergunto é: será que durante todo o campeonato você não garantiu pontos importantes para o time chegar até o título? Muitas vezes, quando acontece uma falha, a culpa é sempre do goleiro. Mas, quando o time é campeão, quase nunca deu ao goleiro o mérito que merece. Parabéns pela conquista e pela força mental de seguir trabalhando e acreditando” Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia Cássio, goleiro do Cruzeiro

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A convocação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026

Goleiros : Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio)

: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio) Defensores : Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)

: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma) Meio-campistas : Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo)

: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo) Atacantes: Endrick (Lyon/Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar Jr. (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Júnior (Real Madrid)

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