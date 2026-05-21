Al-Hilal iguala Atlético, Benfica e clubes europeus em episódio raro no futebol
Campanha colocou o Al-Hilal ao lado de clubes históricos que também viveram o raro paradoxo de atravessar uma liga inteira sem perder
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O Al-Hilal-SAU entrou definitivamente para uma das listas mais incomuns e cruéis da história do futebol mundial. Nesta quinta-feira (21/5), mesmo encerrando o Campeonato Saudita sem derrotas, o clube terminou a competição sem o título, conquistado pelo rival Al-Nassr-SAU, de Cristiano Ronaldo.
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A campanha invicta frustrada colocou o Al-Hilal ao lado de clubes históricos que também viveram o raro paradoxo de atravessar uma liga inteira sem perder e, ainda assim, terminar sem a taça.
Entre eles está um dos times mais emblemáticos da história do futebol brasileiro: o Atlético de 1977.
Atlético de 1977: o maior vice-campeão invicto da história do Brasil
Poucos times no futebol brasileiro carregam uma aura tão lendária quanto o Atlético de 1977. Mesmo sem conquistar o título, aquela equipe comandada por Barbatana permanece eternizada como uma das maiores formações da história do clube e, para muitos atleticanos, como o melhor time que o Galo já teve.
O Campeonato Brasileiro de 1977 tinha 62 clubes e formato complexo, dividido em múltiplas fases de grupos até a semifinal. Em meio ao caos organizacional típico da época, o Atlético atropelou praticamente todos os adversários.
Foram 21 partidas disputadas:
- 17 vitórias
- 4 empates
- 0 derrotas
Num tempo em que a vitória valia apenas dois pontos, o Atlético terminou a competição com impressionantes dez pontos de vantagem sobre o São Paulo na classificação geral.
Reinaldo liderava um dos ataques mais fortes da história
O time encantava não apenas pelos resultados, mas pela forma como jogava. O Atlético praticava futebol ofensivo, agressivo e tecnicamente refinado. Passou por adversários tradicionais como Santos, Bahia, Grêmio, Santa Cruz e também pelo maior rival, o Cruzeiro, derrotado duas vezes.
Aquele Galo tinha:
- o melhor ataque do campeonato
- uma das melhores médias ofensivas da história do Brasileirão
- e o principal jogador do futebol brasileiro na época
Reinaldo foi o maior destaque. O atacante marcou 28 gols em apenas 18 jogos, média absurda de 1,55 gol por partida, índice que permanece praticamente inalcançável décadas depois.
Ao lado dele, brilhavam nomes históricos como Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo Oliveira e João Leite.
O trauma do Mineirão lotado
O futebol, no entanto, foi cruel com o Galo. A decisão contra o São Paulo ocorreu em janeiro de 1978, diante de um Mineirão completamente lotado, com mais de 102 mil pagantes.
O Atlético chegou pressionado por turbulências extracampo. Reinaldo, principal estrela da equipe, acabou suspenso antes da final, episódio até hoje tratado como uma das maiores feridas da história atleticana.
Sem o principal jogador, o Galo empatou por 0 a 0 no tempo normal. A taça foi decidida nos pênaltis (a primeira final de Campeonato Brasileiro definida dessa maneira).
Nas cobranças, o São Paulo venceu por 3 a 2. O Atlético terminou invicto, mas vice-campeão.
Al-Hilal revive o roteiro quase 50 anos depois
Quase cinco décadas depois, o Al-Hilal passou por um cenário muito parecido. A equipe comandada por Simone Inzaghi terminou a Saudi Pro League 2025/26 sem derrotas:
- 25 vitórias
- 9 empates
- nenhuma derrota
O clube dos atacantes brasileiros Marcos Leonardo e Malcom marcou 85 gols e sofreu apenas 27, mesmo assim, terminou dois pontos atrás do campeão Al-Nassr.
A última derrota do Hilal havia acontecido ainda em julho de 2025, diante do Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes. Desde então, o time passou meses sem perder, mas também sem conseguir ultrapassar o rival na tabela.
Benfica revive coincidência histórica quase meio século depois
O futebol português também viveu duas situações semelhantes envolvendo o Benfica. Na temporada 1977/78, o clube terminou invicto, ainda assim, perdeu o título para o Porto no saldo de gols:
- 21 vitórias
- 9 empates
A campanha entrou para a história portuguesa como a mãe de todas as vitórias para os portistas, que encerraram jejum de quase 20 anos sem conquistar a liga. Curiosamente, quase 50 anos depois, o Benfica voltou a repetir o roteiro.
Na temporada 2025/26, encerrou o campeonato sem derrotas, mas terminou apenas na terceira posição:
- 23 vitórias
- 11 empates
Outros casos de vice-campeões invictos
A lista de clubes que terminaram ligas invictos sem serem campeões é curta no futebol mundial.
Perugia Itália (1978/79)
O pequeno Perugia tornou-se o primeiro clube da história da Serie A a terminar invicto, ainda assim, ficou atrás do Milan.
Até hoje, aquela campanha é considerada uma das maiores zebras da história do futebol italiano. Foram:
- 11 vitórias
- 19 empates
- 0 derrotas
Galatasaray Turquia (1985/86)
O Galatasaray também viveu drama parecido, mas perdeu o título para o Besiktas no saldo de gols.
- 20 vitórias
- 16 empates
- invicto
Estrela Vermelha Sérvia (2007/08)
O Estrela Vermelha terminou sem derrotas, mesmo assim, ficou cinco pontos atrás do rival Partizan.
- 21 vitórias
- 12 empates
Al-Ahli Arábia Saudita (2014/15)
Antes do Al-Hilal, outro saudita já havia sofrido com esse roteiro. O Al-Ahli terminou invicto, porém ficou quatro pontos atrás justamente do Al-Nassr.
- 17 vitórias
- 9 empates
Campeões invictos do futebol brasileiro
No Brasil, terminar um campeonato nacional sem perder já é raro, ser campeão invicto, então, é algo quase impossível. Apenas quatro clubes conseguiram:
- Palmeiras (1960)
- Santos (1963, 1964 e 1965)
- Cruzeiro (1966)
- Internacional (1979)
Desde o início da era dos pontos corridos, em 2003, nenhum clube conseguiu repetir o feito.
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A notícia Al-Hilal iguala Atlético, Benfica e clubes europeus em episódio raro no futebol foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo