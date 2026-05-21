Al-Hilal iguala Atlético, Benfica e clubes europeus em episódio raro no futebol (Al-Hilal e Atlético foram vice-campeões nacionais invictos)

O Al-Hilal-SAU entrou definitivamente para uma das listas mais incomuns e cruéis da história do futebol mundial. Nesta quinta-feira (21/5), mesmo encerrando o Campeonato Saudita sem derrotas, o clube terminou a competição sem o título, conquistado pelo rival Al-Nassr-SAU, de Cristiano Ronaldo.

A campanha invicta frustrada colocou o Al-Hilal ao lado de clubes históricos que também viveram o raro paradoxo de atravessar uma liga inteira sem perder e, ainda assim, terminar sem a taça.

Entre eles está um dos times mais emblemáticos da história do futebol brasileiro: o Atlético de 1977.

Atlético de 1977: o maior vice-campeão invicto da história do Brasil

Poucos times no futebol brasileiro carregam uma aura tão lendária quanto o Atlético de 1977. Mesmo sem conquistar o título, aquela equipe comandada por Barbatana permanece eternizada como uma das maiores formações da história do clube e, para muitos atleticanos, como o melhor time que o Galo já teve.

O Campeonato Brasileiro de 1977 tinha 62 clubes e formato complexo, dividido em múltiplas fases de grupos até a semifinal. Em meio ao caos organizacional típico da época, o Atlético atropelou praticamente todos os adversários.

Foram 21 partidas disputadas:

17 vitórias

4 empates

0 derrotas

Num tempo em que a vitória valia apenas dois pontos, o Atlético terminou a competição com impressionantes dez pontos de vantagem sobre o São Paulo na classificação geral.

Reinaldo liderava um dos ataques mais fortes da história

O time encantava não apenas pelos resultados, mas pela forma como jogava. O Atlético praticava futebol ofensivo, agressivo e tecnicamente refinado. Passou por adversários tradicionais como Santos, Bahia, Grêmio, Santa Cruz e também pelo maior rival, o Cruzeiro, derrotado duas vezes.

Aquele Galo tinha:

o melhor ataque do campeonato

uma das melhores médias ofensivas da história do Brasileirão

e o principal jogador do futebol brasileiro na época

Reinaldo foi o maior destaque. O atacante marcou 28 gols em apenas 18 jogos, média absurda de 1,55 gol por partida, índice que permanece praticamente inalcançável décadas depois.

O jogador de futebol do Atletico, Reinaldo (foto: Foto Arquivo Estado de Minas )

Ao lado dele, brilhavam nomes históricos como Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo Oliveira e João Leite.

Goleiro Ortiz, Toninho Cerezo (à esquerda) e outros jogadores do Atlético, em jogo contra o Cruzeiro (foto: Arquivo/Estado de Minas)

O trauma do Mineirão lotado

O futebol, no entanto, foi cruel com o Galo. A decisão contra o São Paulo ocorreu em janeiro de 1978, diante de um Mineirão completamente lotado, com mais de 102 mil pagantes.

O Atlético chegou pressionado por turbulências extracampo. Reinaldo, principal estrela da equipe, acabou suspenso antes da final, episódio até hoje tratado como uma das maiores feridas da história atleticana.

Atletico x São Paulo na final do Brasileiro de 1977 (foto: Arquivo Estado de Minas)

Sem o principal jogador, o Galo empatou por 0 a 0 no tempo normal. A taça foi decidida nos pênaltis (a primeira final de Campeonato Brasileiro definida dessa maneira).

Nas cobranças, o São Paulo venceu por 3 a 2. O Atlético terminou invicto, mas vice-campeão.

Sao Paulo conquistou o campeonato após vencer por 3 a 2 na disputa de pênaltis (foto: Arquivo/Estado de Minas)

Al-Hilal revive o roteiro quase 50 anos depois

Quase cinco décadas depois, o Al-Hilal passou por um cenário muito parecido. A equipe comandada por Simone Inzaghi terminou a Saudi Pro League 2025/26 sem derrotas:

25 vitórias

9 empates

nenhuma derrota

O clube dos atacantes brasileiros Marcos Leonardo e Malcom marcou 85 gols e sofreu apenas 27, mesmo assim, terminou dois pontos atrás do campeão Al-Nassr.

A última derrota do Hilal havia acontecido ainda em julho de 2025, diante do Fluminense, na Copa do Mundo de Clubes. Desde então, o time passou meses sem perder, mas também sem conseguir ultrapassar o rival na tabela.

Ruben Neves e Marcos Leonardo em ação pelo Al-Hilal, no Mundial de Clubes (foto: Paul ELLIS / AFP)

Benfica revive coincidência histórica quase meio século depois

O futebol português também viveu duas situações semelhantes envolvendo o Benfica. Na temporada 1977/78, o clube terminou invicto, ainda assim, perdeu o título para o Porto no saldo de gols:

21 vitórias

9 empates

A campanha entrou para a história portuguesa como a mãe de todas as vitórias para os portistas, que encerraram jejum de quase 20 anos sem conquistar a liga. Curiosamente, quase 50 anos depois, o Benfica voltou a repetir o roteiro.

Na temporada 2025/26, encerrou o campeonato sem derrotas, mas terminou apenas na terceira posição:

23 vitórias

11 empates

Benfica e Porto se enfrentaram pelo Português (foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Outros casos de vice-campeões invictos

A lista de clubes que terminaram ligas invictos sem serem campeões é curta no futebol mundial.

Perugia Itália (1978/79)

O pequeno Perugia tornou-se o primeiro clube da história da Serie A a terminar invicto, ainda assim, ficou atrás do Milan.

Até hoje, aquela campanha é considerada uma das maiores zebras da história do futebol italiano. Foram:

11 vitórias

19 empates

0 derrotas

Galatasaray Turquia (1985/86)

O Galatasaray também viveu drama parecido, mas perdeu o título para o Besiktas no saldo de gols.

20 vitórias

16 empates

invicto

Estrela Vermelha Sérvia (2007/08)

O Estrela Vermelha terminou sem derrotas, mesmo assim, ficou cinco pontos atrás do rival Partizan.

21 vitórias

12 empates

Nuno Frechaut e Roland Linz celebram gol do Estrela Vermelha, em 2007 (foto: Nacho Doce/REUTERS)

Al-Ahli Arábia Saudita (2014/15)

Antes do Al-Hilal, outro saudita já havia sofrido com esse roteiro. O Al-Ahli terminou invicto, porém ficou quatro pontos atrás justamente do Al-Nassr.

17 vitórias

9 empates

Campeões invictos do futebol brasileiro

No Brasil, terminar um campeonato nacional sem perder já é raro, ser campeão invicto, então, é algo quase impossível. Apenas quatro clubes conseguiram:

Palmeiras (1960)

Santos (1963, 1964 e 1965)

Cruzeiro (1966)

Internacional (1979)

Desde o início da era dos pontos corridos, em 2003, nenhum clube conseguiu repetir o feito.

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Cruzeiro campeão da Taça Brasil de 1966. Em pé: Neco, Pedro Paulo, William, Procópio, Piazza e Raul (goleiro); Agachados: Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e Hilton Oliveira (foto: Arquivo/Estado de Minas)

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