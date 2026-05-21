Al-Nassr vence o Saudita e Cristiano Ronaldo conquista o primeiro nacional na Arábia (Cristiano Ronaldo no jogo do título)

Cristiano Ronaldo enfim conquistou o Campeonato Saudita. Nesta quinta-feira (21/5), o Al-Nassr-SAU venceu o Damac-SAU, por 3 a 1, com direito a dois gols (sendo um de falta) do português, confirmou a liderança da competição na última rodada e levantou o título nacional da temporada 2025/26, o primeiro do clube desde 2019.

A conquista encerra uma marca incômoda para o craque português, que, desde a chegada ao futebol saudita, em janeiro de 2023, ainda não havia conseguido vencer a liga local.

O troféu também representa o primeiro título oficial reconhecido nacionalmente por Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Antes disso, o atacante havia conquistado apenas a Copa dos Campeões Árabes, em 2023, torneio que não é reconhecido oficialmente pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Cristiano Ronaldo encerra jejum na Arábia Saudita

A campanha do Al-Nassr foi dominante ao longo da temporada. A equipe encerrou o Campeonato Saudita com 86 pontos em 34 partidas, somando 29 vitórias, dois empates e apenas quatro derrotas.

Principal referência ofensiva do time comandado por Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo teve papel decisivo na caminhada rumo ao título.

O atacante português terminou a liga entre os principais artilheiros da competição, com 28 gols marcados, atrás apenas de Julián Quiñones, do Al-Qadsiah-SAU, com 33 gols, e Ivan Toney, do Al-Ahli-SAU, com 32 gols.

Cristiano Ronaldo virou bandeira na Arábia Saudita (foto: Fayez Nureldine/AFP)

Três anos de pressão e expectativa

Desde que desembarcou no Al-Nassr-SAU, Cristiano Ronaldo carregava a expectativa de liderar o clube à principal conquista nacional.

O português disputou diversas competições pelo time saudita nas últimas temporadas, mas acumulou eliminações e frustrações em torneios locais e continentais.

O cenário gerava pressão, especialmente pelo tamanho do investimento feito pelo clube e pela presença de outras estrelas internacionais na liga saudita.

Nesta quinta-feira, porém, o panorama mudou e, diante da torcida, o time de CR7 confirmou o favoritismo e garantiu o troféu que faltava para Cristiano Ronaldo no futebol saudita.

Cristiano Ronaldo tentou bicicleta no jogo do título (foto: Fayez Nureldine/AFP)

Temporada consolida protagonismo de Cristiano

Mesmo aos 41 anos, Cristiano Ronaldo segue como protagonista no futebol saudita. Além dos muitos gols e boa forma física, a conquista do português também “coroa” o impacto esportivo e midiático da chegada dele ao futebol da Arábia Saudita nos últimos anos.

Desde a ida de Cristiano, o país passou a atrair estrelas do futebol europeu e ampliou consideravelmente a relevância global da Saudi Pro League.

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