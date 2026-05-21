Campeão nacional, mas fora da Copa: brasileiro vai do inferno ao céu em poucos dias (Cristiano Ronaldo e Bento em ação pelo Al-Nassr )

O goleiro Bento viveu uma montanha-russa emocional em menos de dez dias. Fora da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nessa segunda-feira (18/5), o brasileiro deu a volta por cima nesta quinta-feira (21/5) ao conquistar o Campeonato Saudita com o Al-Nassr-SAU.

O título nacional amenizou um período turbulento para o goleiro de 26 anos, que havia se tornado alvo de fortes críticas após uma falha decisiva no clássico contra o Al-Hilal-SAU, na semana passada.

Na ocasião, o Al-Nassr-SAU vencia e estava muito próximo de confirmar o título antecipadamente. Porém, aos 53 minutos do segundo tempo, Bento saiu mal em uma cobrança de lateral, se chocou com um companheiro e acabou desviando a bola para dentro do próprio gol, decretando o empate por 1 a 1.

A falha viralizou nas redes sociais e gerou forte repercussão no futebol saudita, inclusive com imagens da reação de Cristiano Ronaldo no banco de reservas.

Bento ficou fora da Copa do Mundo

Dias depois da falha, veio outra notícia difícil: a ausência na lista final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

Bento vinha sendo presença constante nas convocações recentes e chegou a atuar em partidas importantes sob comando de Carlo Ancelotti, como os amistosos contra Coreia do Sul, Tunísia e Croácia. Mesmo assim, o goleiro acabou fora da relação definitiva para o Mundial.

Após a divulgação da convocação, Bento se manifestou nas redes sociais e adotou tom sereno.

Muito agradecido a Deus por tudo em minha vida, tenho certeza que vai continuar fazendo coisas grandiosas. Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso Brasil. As coisas não acabam por aqui. Minha torcida vai ser maior ainda apoiando meus companheiros e vamos estar muito bem representados Bento, goleiro do Al-Nassr-SAU

Taffarel saiu em defesa do goleiro

Preparador de goleiros da Seleção Brasileira, o ex-arqueiro Cláudio Taffarel fez questão de defender Bento após a convocação.

O campeão do mundo em 1994 afirmou que a falha diante do Al-Hilal-SAU não teve peso determinante na escolha da comissão técnica.

Eu falei para ele antes da convocação. Eu, como ex-goleiro, entendo perfeitamente. Se os treinadores que convocaram na minha época olhassem minhas falhas, eu não teria feito nenhuma Copa. Tive várias, afirmou.

Taffarel ainda explicou que a decisão passou por contexto físico e momento dos outros goleiros convocados.

O goleiro tem que ser avaliado como um todo, em uma sequência. Tanto ele quanto o Hugo, o John, tinham condições. Só fizemos uma convocação do Weverton justamente por esse fato de que o Alisson volta de lesão, o Ederson teve uma lesão na última convocação, completou.

Bento, em ação pela Seleção (foto: Sameer Al-DOUMY / AFP)

Do erro ao título em menos de uma semana

A conquista do Campeonato Saudita acabou funcionando como resposta rápida de Bento dentro de campo.

Mesmo pressionado após a falha no clássico, o brasileiro seguiu como titular do Al-Nassr e participou diretamente da campanha que encerrou um longo jejum nacional do clube, que não conquistava a liga desde 2018/19.

Na temporada, Bento disputou 33 partidas pelo Al-Nassr e sofreu 21 gols. Apenas na Saudi Pro League, foram 20 jogos e 12 gols sofridos.

Aos 26 anos, o goleiro vive talvez o momento mais intenso da carreira: entre críticas, ausência na Copa e um título nacional histórico ao lado de Cristiano Ronaldo.

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