Siii! Cristiano Ronaldo faz gol de falta em jogo do título para o Al-Nassr-SAU; veja (Falta que originou o gol de Cristiano Ronaldo no jogo contra o Damac)

Cristiano Ronaldo apareceu mais uma vez em momento decisivo para o Al-Nassr-SAU. Nesta quinta-feira (21/5), o craque português marcou um golaço de falta contra o Damac-SAU, pela última rodada do Campeonato Saudita, e encaminhou o título nacional da equipe.

O lance aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta pela ponta esquerda, Cristiano bateu forte, a meia altura, no canto esquerdo do goleiro, que não pôde evitar o gol.

Logo após balançar as redes, CR7 comemorou da forma tradicional, com o famoso Siii, enquanto era abraçado pelos companheiros.

O gol teve peso ainda maior por acontecer justamente na partida que pode garantir o primeiro título saudita de Cristiano Ronaldo desde a chegada ao futebol da Arábia Saudita, em 2023. Além da importância coletiva, o português também segue entre os principais artilheiros da Saudi Pro League na temporada.

Cristiano Ronaldo vive noite histórica

A partida desta quinta-feira representa um possível capítulo histórico para Cristiano Ronaldo. Desde que chegou ao clube saudita, o atacante acumulou grandes números individuais, mas ainda não havia conquistado a liga nacional.

Agora, diante da torcida e em um jogo decisivo, o português voltou a ser protagonista com mais um gol marcante na carreira.

Veja o gol de Cristiano Ronaldo

A notícia Siii! Cristiano Ronaldo faz gol de falta em jogo do título para o Al-Nassr-SAU; veja foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo