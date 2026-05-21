Entre guerra e Copa, seleção do Irã busca vistos para jogar nos EUA (Seleção Iraniana está no Grupo G da Copa do Mundo 2026)

A seleção de futebol do Irã compareceu a entrevistas para vistos na capital turca, Ancara, nesta quinta-feira (21/5), antes da Copa do Mundo de 2026. Todo o elenco solicitou vistos canadenses e alguns jogadores que ainda não haviam dado a entrada também apresentaram pedidos de visto para os Estados Unidos.

A Copa do Mundo será co-organizada por Estados Unidos, Canadá e México, e o Irã jogará todas as suas três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos.

O Irã enfrentará a Nova Zelândia em 15 de junho e a Bélgica em 21 de junho em Los Angeles, antes de jogar contra o Egito em Seattle cinco dias depois. A equipe precisará de acesso ao Canadá caso avance para as oitavas de final.

Todo o elenco compareceu às entrevistas para vistos canadenses, enquanto alguns jogadores que não haviam solicitado vistos americanos antes da guerra no Irã também apresentaram pedidos em Ancara, disse um dirigente da federação iraniana.

Jogadores que atuam no exterior se juntaram à seleção em Ancara antes de viajarem para o centro de treinamento da equipe em Antalya, na costa mediterrânea da Turquia, informou o dirigente.

O Irã está realizando um período de treinamento pré-torneio na Turquia após a suspensão do campeonato nacional iraniano em decorrência dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao país, que começaram em 28 de fevereiro, deixando muitos jogadores sem ritmo de jogo.

A equipe treinou em Antalya no início desta semana, enquanto o técnico Amir Ghalenoei tentava preparar seu elenco, já que a maioria dos jogadores que atuam no país ficou sete semanas sem futebol competitivo durante a suspensão do campeonato.

Irã na Copa do Mundo 2026

O Irã se classificou antecipadamente para a Copa do Mundo expandida de 48 seleções, mas os preparativos foram prejudicados pela incerteza em relação às viagens e aos protocolos de segurança após o conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel.

A federação iraniana havia informado anteriormente que os pedidos de visto americano seriam processados na Turquia após conversas com a Fifa (Federação Internacional de Futebol).

O Irã tem um amistoso marcado contra a Gâmbia no dia 29 de maio, antes de Ghalenoei anunciar a lista final de 26 jogadores para a Copa do Mundo, dentro do prazo estipulado pela Fifa em 1º de junho.

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