Top 5 de artilheiros da história do futebol: 3 em atividade e 2 brasileiros (Cristiano Ronaldo, astro de Portugal)

A lista dos maiores artilheiros do futebol mundial em jogos oficiais é um tema que desperta debate entre os fãs. Com base em dados atualizados até maio de 2026, o ranking elaborado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) mostra o domínio de craques que marcaram diferentes gerações. A contagem considera apenas gols oficiais por clubes e seleções, excluindo amistosos. A seguir, confira o top 5, que mescla lendas do passado com estrelas ainda em atividade.

5. Robert Lewandowski 734 gols

Lewandowski comemorando gol pelo Barcelona (foto: Barcelona/Divulgação)

O atacante polonês é conhecido por sua incrível capacidade de finalização. Com uma carreira de sucesso por grandes clubes europeus, como Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Barcelona, Lewandowski se estabeleceu como um dos centroavantes mais letais de sua geração e segue em atividade, aumentando seus recordes.

4. Romário 756 gols

Romário, um dos grandes nomes do tetra mundial em 1994 (foto: CBF/Divulgação)

O “Baixinho” é um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro e mundial. Famoso por sua genialidade e precisão dentro da área, Romário acumulou gols por onde passou, incluindo passagens marcantes por Vasco, Flamengo, Fluminense e Barcelona, além de ter sido a estrela da conquista do tetracampeonato mundial com a Seleção Brasileira em 1994.

3. Pelé 762 gols

Com a camisa da Seleção Brasileira, Pelé conquistou três edições da Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970) (foto: Reprodução Instagram)

Considerado o maior jogador de todos os tempos, o Rei do Futebol tem sua contagem de gols como um dos feitos mais impressionantes da carreira. Embora ele tenha marcado quase 1.300 gols incluindo amistosos, o número oficial de 762 gols reflete sua genialidade em competições pelo Santos, New York Cosmos e, claro, pela Seleção Brasileira, com a qual conquistou três Copas do Mundo.

2. Lionel Messi 916 gols

Messi pela Seleção Argentina (foto: Luis Robayo/AFP)

O craque argentino, oito vezes eleito o melhor jogador do mundo, continua a encantar os fãs de futebol. Após uma carreira lendária no Barcelona e uma passagem pelo PSG, Messi segue em atividade, combinando genialidade na criação de jogadas com uma capacidade única de balançar as redes, mantendo-se na perseguição ao primeiro colocado.

1. Cristiano Ronaldo 971 gols

Cristiano durante comemoração de gol (foto: Divulgação/Cristiano Ronaldo)

No topo da lista está o atacante português, uma verdadeira máquina de quebrar recordes. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo segue jogando em alto nível no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e pela Seleção de Portugal. Com carreira vitoriosa por Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus, ele se aproxima da marca histórica de 1.000 gols oficiais, um feito sem precedentes na era moderna do futebol.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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