Time de cidade de 13 mil habitantes vive ‘conto de fadas’ e sobe à elite na Alemanha (Elversberg subiu à elite do Campeonato Alemão)

O pequeno SV Elversberg, clube de uma cidade com apenas 13 mil habitantes, escreveu um dos capítulos mais impressionantes do futebol alemão ao garantir um lugar na elite do país, a Bundesliga, para a temporada 2026/27. A façanha foi confirmada com o segundo lugar na Bundesliga 2, somando 62 pontos na última rodada e garantindo o acesso direto.

A ascensão do Elversberg é meteórica e desafia qualquer prognóstico. Há cinco anos, na temporada 2021/22, a equipe disputava a Regionalliga, o equivalente à quarta divisão do futebol alemão. Desde então, engatou uma sequência incrível: foi campeão da Regionalliga em 2021/22, campeão da 3. Liga em 2022/23 e, após duas temporadas de consolidação na segunda divisão (11º lugar em 2023/24 e um quase acesso em 2024/25, quando perdeu o playoff), finalmente conquistou a promoção histórica em 2025/26.

A promoção foi decidida de forma dramática na última rodada da temporada 2025/26, com três equipes empatadas em pontos na briga pelo acesso. Sob o comando do técnico Vincent Wagner, o Elversberg venceu o já rebaixado Preußen Münster por 3 a 0 e garantiu o acesso direto graças ao melhor saldo de gols (+25), superando o Paderborn no critério de desempate.

O atacante Lukas Petkov foi o destaque da equipe, com 13 gols e sete assistências em 34 partidas. Ele nasceu na Alemanha, mas tem nacionalidade búlgara – já defendeu a seleção do país em oito oportunidades. Outro nome importante foi o centroavante Younes Ebnoutalib, alemão de origem marroquina, que marcou 12 gols em 17 jogos antes de ser vendido ao Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, por 8 milhões de euros (R$ 47 milhões).

Uma cidade que respira futebol

O feito é ainda mais notável quando se olha para a estrutura do clube. Sediado em Spiesen-Elversberg, uma cidade de apenas 13 mil habitantes no estado do Sarre, sudoeste da Alemanha, o Elversberg possui um estádio com capacidade para 10 mil pessoas. Isso significa que a arena pode abrigar quase 75% de toda a população local, uma demonstração da paixão e do envolvimento da comunidade com o time.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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