Chelsea anuncia Xabi Alonso como técnico

Espanhol assinou com clube inglês por quatro anos e assumirá o cargo em julho; anúncio foi feito pelo Chelse neste domingo (17/5)

Jessica Mayara
Jessica Mayara
Repórter
17/05/2026 11:22

crédito: No Ataque Internacional
Xabi Alonso é o novo treinador do Chelsea! O clube anunicou o espanhol neste domingo (17/5) nas redes sociais. O espanhol assinou contrato por quatro anos e assumirá o cargo em julho.

Alonso já falou como técnico do time inglês e apontou a sinergia entre objetivos dele e o do clube. “É uma honra assumir o comando de um dos maiores clubes do mundo. Nas conversas com a direção e os proprietários, ficou claro que temos os mesmos objetivos e a mesma visão para o futuro.”

O novo comandante do Chelsea também destacou a força do time e pontuou que quer montar uma equipe competitiva para disputar títulos.

“Existe muito talento neste elenco e um enorme potencial no clube. Quero ajudar a construir uma mentalidade forte, criar a cultura certa e lutar por conquistas importantes”, completou.

O último trabalho de Xabi Alonso foi no Real Madrid. O espanhol deixou o comando merengue em janeiro após a derrota para o rival Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

A chegada de Alonso ao Chelsea marca o retorno do ex-volante ao futebol inglês, onde jogou pelo Liverpool.

Momento do Chelsea na temporada

O Chelsea, no momento, está sob o comando do técnico interino Calum McFarlane. Na temporada 2025/26, outros dois nomes estiveram a frente do time inglês: Enzo Maresca e Liam Rosenior.

Na temporada, o Chelsea caiu nas oitavas de final da Champions League e chegou à final da Copa da Liga Inglesa. Na decisão, perdeu o título para o Manchester City por 1 a 0. Na Premier League, ocupa a nona colocação.

Xabi Alonso como treinador

Xabi Alonso fez bom trabalho sob o comando do Bayer Leverkusen, com a conquista do título inédito da Bundesliga, em 2024. Pouco antes da Copa do Mundo de 2025, assumiu o comando do Real Madrid, onde ficou até janeiro deste ano.

A notícia Chelsea anuncia Xabi Alonso como técnico foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara

