Chelsea anuncia Xabi Alonso como técnico
Espanhol assinou com clube inglês por quatro anos e assumirá o cargo em julho; anúncio foi feito pelo Chelse neste domingo (17/5)
Xabi Alonso é o novo treinador do Chelsea! O clube anunicou o espanhol neste domingo (17/5) nas redes sociais. O espanhol assinou contrato por quatro anos e assumirá o cargo em julho.
Alonso já falou como técnico do time inglês e apontou a sinergia entre objetivos dele e o do clube. “É uma honra assumir o comando de um dos maiores clubes do mundo. Nas conversas com a direção e os proprietários, ficou claro que temos os mesmos objetivos e a mesma visão para o futuro.”
O novo comandante do Chelsea também destacou a força do time e pontuou que quer montar uma equipe competitiva para disputar títulos.
“Existe muito talento neste elenco e um enorme potencial no clube. Quero ajudar a construir uma mentalidade forte, criar a cultura certa e lutar por conquistas importantes”, completou.
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Mens Team.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026
The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge.
Welcome to Chelsea, Xabi!
O último trabalho de Xabi Alonso foi no Real Madrid. O espanhol deixou o comando merengue em janeiro após a derrota para o rival Barcelona na final da Supercopa da Espanha.
A chegada de Alonso ao Chelsea marca o retorno do ex-volante ao futebol inglês, onde jogou pelo Liverpool.
Momento do Chelsea na temporada
O Chelsea, no momento, está sob o comando do técnico interino Calum McFarlane. Na temporada 2025/26, outros dois nomes estiveram a frente do time inglês: Enzo Maresca e Liam Rosenior.
Na temporada, o Chelsea caiu nas oitavas de final da Champions League e chegou à final da Copa da Liga Inglesa. Na decisão, perdeu o título para o Manchester City por 1 a 0. Na Premier League, ocupa a nona colocação.
Xabi Alonso como treinador
Xabi Alonso fez bom trabalho sob o comando do Bayer Leverkusen, com a conquista do título inédito da Bundesliga, em 2024. Pouco antes da Copa do Mundo de 2025, assumiu o comando do Real Madrid, onde ficou até janeiro deste ano.
