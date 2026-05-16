City supera sequência de vices e conquista Copa da Inglaterra em cima do Chelsea (Semenyo marcou o gol do título do Manchester City na Copa da Inglaterra de 2026)

O Manchester City derrotou o Chelsea por 1 a 0 neste sábado (16/5), no estádio de Wembley, e conquistou a Copa da Inglaterra pela oitava vez na história do clube. O gol do título foi marcado por Semenyo.

Este é o terceiro título de Pep Guardiola na FA Cup. Sob o seu comando, o clube levou os troféus das temporadas 2018/19 e 2022/23. A vitória põe fim na sequência de dois vice-campeonatos consecutivos na competição.

Técnico do Manchester City desde 2016, Guardiola ergueu seis taças do Campeonato Inglês, cinco da Copa da Liga Inglesa, três da Supercopa da Inglaterra, um da Champions League, um do Mundial de Clubes e um da Supercopa da Europa.

A própria participação do Manchester City na decisão da torneio deste ano é um marco histórico. Nenhum outro clube havia disputado quatro finais consecutivas da Copa da Inglaterra.

O jogo

A primeira etapa do jogo foi de igual para igual. Mas o gol do título só saiu mesmo aos 27 minutos da etapa final, com Atonie Semenyo para o Manchester City. O atacante ganês recebeu um passe de Erling Haaland dentro da área e marcou um gol de letra para dar o título aos Cityzens.

Campanhas de City e Chelsea na Copa da Inglaterra

A equipe de Guardiola chegou invicta à final, depois de golear o Exeter City por 10 a 1 na terceira rodada, vencer o Salford City por 2 a 0 e o Newcastle United por 3 a 1 em seguida. Nas quartas de final, bateu o Liverpool por 4 a 0. Na semifinal, passou pelo Southampton de virada, por 2 a 1.

O Chelsea, por sua vez, teve uma temporada marcada por sobressaltos e era o azarão da decisão. O clube chegou à final da FA Cup em nono lugar no Campeonato Inglês e passou por duas trocas de técnico neste ano.

Enzo Maresca, campeão do Mundial de Clubes em 2025, foi demitido em 1º de janeiro, e o seu substituto, Liam Rosenior, também não resistiu a uma sequência de tropeços e deixou a equipe. Calum McFarlane assumiu o comando interino nas semanas finais da temporada.

Mais um título?

O Manchester City ocupa a segundo colocação da Premier League, atrás do Arsenal, e está na disputa pelo título. O clube enfrenta o Bournemouth na próxima terça-feira (19/5) e o Brighton no dia 24/5 (sábado).

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