Lewandowski anuncia saída do Barcelona e clube se despede: ‘Parte como uma lenda’ (Lewandowski comemorando gol pelo Barcelona)

Após quatro anos, Robert Lewandowski não seguirá no Barcelona. O polonês anunciou, neste sábado (16/5), sua saída do clube catalão, aos 37 anos. O atacante demonstrou gratidão ao clube e resumiu sua passagem pela Espanha como o “capítulo mais incrível” de sua carreira.

“Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, é hora de seguir em frente. Saio com a sensação de que a missão está completa. Quatro temporadas, três campeonatos. Nunca esquecerei o amor que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias.”

“Catalunha é o meu lugar na terra. Obrigado a todos que conheci ao longo deste belo período de quatro anos. Um agradecimento especial ao Presidente Laporta por me dar a chance de viver o capítulo mais incrível da minha carreira. O Barça está de volta ao lugar a que pertence. Viva o Barça. Viva a Catalunha.” Robert Lewandowski em post de despedida do Barcelona

Barcelona se despede nas redes sociais

O Barcelona homenageou o seu ícone. Em postagem de despedida nas redes sociais, o clube catalão enalteceu a carreira de Lewandoswki, o chamando de “estrela” antes mesmo de sua passagem pelo Barça. Também o agradeceu pelos “momentos mágicos”.

“Ele chegou como uma estrela. Ele parte como uma lenda. Obrigado, Robert Lewandowski, por cada objetivo, cada luta e cada momento mágico usando essas cores. Culer para sempre”, escreveu o clube.

Despedida no Camp Nou

O Barcelona já se sagrou campeão do Campeonato Espanhol em vitória em cima do Real Madrid na última rodada e já até levantou a taça. Mas, neste domingo (17/5), o clube volta a campo contra o Real Betis, partida que deve marcar a despedida do craque polonês com uma homenagem no Camp Nou.

Lewandowski pelo Barcelona

Lewandowski foi contratado pelo Barcelona em 2022. Desde então, conquistou três vezes o Campeonato Espanhol, três vezes a Supercopa da Espanha e uma vez a Copa do Rei com o clube.

Ao todo, foram 191 jogos defendendo a camisa do clube. Nesse período, o camisa 9 balançou as redes 119 vezes e deu 24 assistências.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Lewandowski anuncia saída do Barcelona e clube se despede: ‘Parte como uma lenda’ foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara