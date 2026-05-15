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AZAR NO AMOR, SORTE NO JOGO?

A maldição dos solteiros da Copa ataca Vinicius Jr antes do Mundial

De Ronaldo a Neymar e agora Vini Jr: entenda a curiosa tradição de términos amorosos que assombra os craques da Seleção antes de cada Copa

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/05/2026 15:21

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A maldição dos solteiros da Copa ataca Vinicius Jr antes do Mundial
Vinicius Jr. e Virginia Fonseca em foto de um momento do relacionamento, cujo término reforça a teoria dos jogadores solteiros da Copa crédito: Redes sociais

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo ainda não foi divulgada, mas uma teoria curiosa já ganha força. O atacante Vinícius Júnior teve o fim do seu relacionamento com Virginia Fonseca anunciado nesta sexta-feira (15/5), apenas três dias antes da lista oficial para o Mundial ser revelada. O momento do anúncio resgata uma coincidência que parece acompanhar jogadores em ano de Copa: términos e crises pessoais em fases decisivas da carreira. Embora seja provável que seja apenas um acaso, o histórico de casos é notável.

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A ‘lista dos solteiros da Copa’ só aumenta

Nos últimos anos, diversos jogadores brasileiros passaram por turbulências amorosas às vésperas de Mundiais. Antes da Copa de 2022, alguns exemplos se destacaram:

  • Richarlison: encerrou o namoro com Sandri Oliveira e se tornou um dos destaques do time, marcando um gol histórico de bicicleta contra a Sérvia.

  • Gabriel Jesus: enfrentou problemas no relacionamento e sofreu uma lesão no início da competição.

  • Rodrygo: também terminou um namoro dias antes da estreia no Catar e teve uma participação discreta.

  • Neymar: chegou ao Mundial meses após o fim do relacionamento com Bruna Biancardi. Ele jogou lesionado e conviveu com forte pressão, mas o casal reatou o namoro posteriormente.

Agora, Vinicius Jr se junta a essa sequência de acontecimentos que antecedem a Copa de 2026.

Ronaldo também viveu turbulência antes de Copa

A relação entre pressão emocional e Copa do Mundo na Seleção Brasileira remete a Ronaldo Nazário em 1998. Embora não fosse um término recente, o caso ficou marcado pelas circunstâncias misteriosas antes da final contra a França.

Ronaldo sofreu uma convulsão horas antes do jogo, episódio que gerou tensão e teorias. Boatos da época sugeriam que o Fenômeno enfrentava problemas no relacionamento com Susana Werner. O evento se tornou um dos momentos mais enigmáticos da história da seleção.

Nem a Espanha escapou dessa coincidência

A situação também ocorre fora do Brasil. O caso mais emblemático é o de Gerard Piqué e Shakira antes da Copa de 2022. A separação aconteceu meses antes do torneio e coincidiu com uma queda de rendimento do zagueiro no Barcelona.

Piqué, que havia se aposentado da seleção espanhola em 2018, chegou a figurar na pré-lista de 55 nomes de Luis Enrique para o Catar. No entanto, seu desempenho caiu durante o período conturbado e ele ficou fora da convocação final, anunciando sua aposentadoria definitiva dos gramados pouco depois.

Virginia anunciou separação direto de Madri

O anúncio do término foi feito por Virginia Fonseca em suas redes sociais, diretamente de Madri. Na publicação, ela afirmou que viveu a relação “sem criar barreiras” e que os motivos da separação não foram revelados.

A coincidência do momento chamou a atenção, pois enquanto Carlo Ancelotti prepara a convocação, Vinicius Jr se tornou assunto não só pelo futebol, mas por entrar em mais um capítulo dessa tradição não oficial dos anos de Copa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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