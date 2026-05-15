A maldição dos solteiros da Copa ataca Vinicius Jr antes do Mundial
De Ronaldo a Neymar e agora Vini Jr: entenda a curiosa tradição de términos amorosos que assombra os craques da Seleção antes de cada Copa
compartilheSIGA
A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo ainda não foi divulgada, mas uma teoria curiosa já ganha força. O atacante Vinícius Júnior teve o fim do seu relacionamento com Virginia Fonseca anunciado nesta sexta-feira (15/5), apenas três dias antes da lista oficial para o Mundial ser revelada. O momento do anúncio resgata uma coincidência que parece acompanhar jogadores em ano de Copa: términos e crises pessoais em fases decisivas da carreira. Embora seja provável que seja apenas um acaso, o histórico de casos é notável.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A ‘lista dos solteiros da Copa’ só aumenta
Nos últimos anos, diversos jogadores brasileiros passaram por turbulências amorosas às vésperas de Mundiais. Antes da Copa de 2022, alguns exemplos se destacaram:
-
Richarlison: encerrou o namoro com Sandri Oliveira e se tornou um dos destaques do time, marcando um gol histórico de bicicleta contra a Sérvia.
-
Gabriel Jesus: enfrentou problemas no relacionamento e sofreu uma lesão no início da competição.
-
Rodrygo: também terminou um namoro dias antes da estreia no Catar e teve uma participação discreta.
-
Neymar: chegou ao Mundial meses após o fim do relacionamento com Bruna Biancardi. Ele jogou lesionado e conviveu com forte pressão, mas o casal reatou o namoro posteriormente.
Agora, Vinicius Jr se junta a essa sequência de acontecimentos que antecedem a Copa de 2026.
Ronaldo também viveu turbulência antes de Copa
A relação entre pressão emocional e Copa do Mundo na Seleção Brasileira remete a Ronaldo Nazário em 1998. Embora não fosse um término recente, o caso ficou marcado pelas circunstâncias misteriosas antes da final contra a França.
Ronaldo sofreu uma convulsão horas antes do jogo, episódio que gerou tensão e teorias. Boatos da época sugeriam que o Fenômeno enfrentava problemas no relacionamento com Susana Werner. O evento se tornou um dos momentos mais enigmáticos da história da seleção.
Nem a Espanha escapou dessa coincidência
A situação também ocorre fora do Brasil. O caso mais emblemático é o de Gerard Piqué e Shakira antes da Copa de 2022. A separação aconteceu meses antes do torneio e coincidiu com uma queda de rendimento do zagueiro no Barcelona.
Piqué, que havia se aposentado da seleção espanhola em 2018, chegou a figurar na pré-lista de 55 nomes de Luis Enrique para o Catar. No entanto, seu desempenho caiu durante o período conturbado e ele ficou fora da convocação final, anunciando sua aposentadoria definitiva dos gramados pouco depois.
Virginia anunciou separação direto de Madri
O anúncio do término foi feito por Virginia Fonseca em suas redes sociais, diretamente de Madri. Na publicação, ela afirmou que viveu a relação “sem criar barreiras” e que os motivos da separação não foram revelados.
A coincidência do momento chamou a atenção, pois enquanto Carlo Ancelotti prepara a convocação, Vinicius Jr se tornou assunto não só pelo futebol, mas por entrar em mais um capítulo dessa tradição não oficial dos anos de Copa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.