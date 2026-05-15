Fugas da concentração na Copa: relembre as escapadas mais famosas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A concentração é um período sagrado para seleções que disputam a Copa do Mundo. Disciplina, foco e preparação são as palavras de ordem. No entanto, ao longo da história, alguns jogadores desafiaram as regras e protagonizaram fugas que se tornaram lendárias, gerando polêmica e, em alguns casos, entrando para o folclore do futebol. Relembre alguns dos casos mais famosos.

Romário e as escapadas de 1994

Um dos casos mais emblemáticos envolve Romário. Embora muitas histórias sobre suas fugas sejam cercadas de controvérsias, o atacante era conhecido por seu gênio indomável. Durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, o próprio jogador admitiu ter usado uma "saída de emergência" na concentração para encontros durante as folgas, driblando a vigilância da comissão técnica.

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Sua importância para a seleção, porém, era inegável. Meses antes, em setembro de 1993, foi justamente Romário quem garantiu a classificação do Brasil ao marcar os dois gols da vitória decisiva contra o Uruguai, no Maracanã, em partida válida pelas eliminatórias.

A ‘festa’ de Weggis em 2006

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa de 2006 ficou marcada pela polêmica concentração na cidade suíça de Weggis. O que deveria ser um período de foco se transformou em um espetáculo, com treinos abertos, festas e uma atmosfera de carnaval. Jogadores como Ronaldo e Adriano foram criticados pelo suposto excesso de peso, e a desorganização em Weggis é apontada por muitos como um dos fatores para o fracasso daquele que era considerado o "quadrado mágico" - Kaká, Ronaldinho Gaúcho e a dupla de centroavantes.

A festa de despedida do México em 2018

Pouco antes de embarcar para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a seleção mexicana se envolveu em um grande escândalo. Após um amistoso de despedida, vários jogadores organizaram uma festa privada que durou a noite toda e contou com a presença de dezenas de acompanhantes. O caso vazou e gerou uma crise na federação mexicana, que optou por não punir os atletas, mas o episódio manchou a preparação da equipe para o torneio.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.