Antes do término, Virginia planejava acompanhar Vini Jr. durante a Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr. chegou ao fim nesta sexta-feira (15/5), quando a influenciadora anunciou o término nas redes sociais, faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo. No entanto, antes de colocar um ponto final na relação, os planos da dona da WePink era acompanhar o então namorado jogador.

"Não tem como não convocar o Vini. Ele está jogando muito, e estarei lá os 45 dias. Se Deus quiser", disse em entrevista ao Léo Dias.

A declaração já tinha levantado uma dúvida entre os torcedores: esposas, namoradas e familiares podem ficar hospedados com os jogadores na concentração da Seleção Brasileira? A resposta curta é não, mas a política da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê momentos específicos para o contato familiar, visando equilibrar foco e bem-estar.

Protocolo rígido para manter o foco

A regra principal durante o período de concentração é manter o foco absoluto dos atletas na competição. Por isso, a presença de familiares no mesmo ambiente de hospedagem da delegação é vetada. Os jogadores seguem uma rotina controlada de treinos, alimentação, descanso e reuniões táticas, e a presença constante de parentes poderia interferir nesse cronograma essencial.

Leia Mais

Visitas programadas em dias de folga

Apesar do rigor, a comissão técnica geralmente libera a visita de familiares em dias específicos, como nas folgas após os jogos. Nesses momentos, os jogadores podem encontrar seus entes queridos em áreas designadas do hotel ou, em alguns casos, obter permissão para sair da concentração por algumas horas, sempre de acordo com o planejamento da equipe.

Hospedagem em hotéis separados

As famílias que viajam para acompanhar os torneios se hospedam em hotéis diferentes, por conta própria. A CBF não inclui os familiares na logística oficial da delegação. Essa separação garante que o ambiente da concentração permaneça exclusivo para atletas e membros da comissão técnica, preservando a privacidade e a rotina do grupo.

Flexibilidade depende do treinador

A rigidez dessas regras pode variar de acordo com o perfil do treinador. Técnicos como Tite, por exemplo, eram conhecidos por adotar uma abordagem mais flexível, entendendo a importância do apoio familiar para o bem-estar emocional dos jogadores. Outros, historicamente, preferiram um isolamento maior. No entanto, a premissa de não permitir a permanência de familiares na concentração é um padrão mantido ao longo dos anos para garantir o máximo desempenho em campo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.