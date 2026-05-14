Brasil em 2º e dois com menos de 1 milhão: a população dos 48 países da Copa do Mundo
Enquanto EUA lideram a lista, nações como Cabo Verde e Curaçao mostram que o tamanho da população não define a força no futebol
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A Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções, apresenta contrastes em aspectos demográficos. O No Ataque traz, a seguir, dados das populações dos países participantes do Mundial sediado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.
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Potências populacionais
Os Estados Unidos se destacam como a nação mais populosa, com 341 milhões de habitantes, figurando como um gigante demográfico no torneio.
Em segundo lugar está o Brasil, potência histórica do futebol, com cinco títulos da Copa. A nação mais extensa da América do Sul (8,5 milhões de km²) tem 217 milhões de pessoas.
Na terceira posição está outro anfitrião, o México, com 128 milhões de moradores. Completam o ‘top-5’ Japão (123 milhões) e Egito (114 milhões).
O peso da tradição sobre os números
Países como Alemanha (84 milhões), França (68 milhões), Espanha (48 milhões) e Argentina (47 milhões) são exemplos de nações com populações menores que EUA, e México, mas com tradição e histórico de sucesso inquestionáveis no esporte.
Pequenos sonhadores
No outro extremo, nações de menor porte sonham com a glória. Croácia (3,9 milhões), vice-campeã da Copa de 2018, e Uruguai (3,4 milhões), bicampeão em 1930 e 1950, são provas de que a paixão e a organização podem superar as barreiras demográficas.
A expansão do torneio também abriu as portas para que Cabo Verde (600 mil habitantes) e Curaçao (160 mil habitantes) buscassem a classificação inédita, demonstrando que a força de um país no futebol não se mede apenas pelo seu tamanho.
A Copa do Mundo de 2026 será um palco global onde gigantes e pequenos se encontrarão, provando mais uma vez que o talento para o futebol pode florescer em qualquer lugar, independentemente do número de habitantes.
População dos 48 países da Copa
- Estados Unidos 341 milhões (anfitrião)
- Brasil 217 milhões
- México 129 milhões (anfitrião)
- Japão 123 milhões
- Egito 114 milhões
- República Democrática do Congo 105 milhões
- Irã 89 milhões
- Turquia 86 milhões
- Alemanha 84 milhões
- França 68 milhões
- Inglaterra 57 milhões
- Colômbia 52 milhões
- Coreia do Sul 51 milhões
- Espanha 48 milhões
- Argentina 47 milhões
- Argélia 46 milhões
- Iraque 46 milhões
- Canadá 41 milhões (anfitrião)
- Marrocos 38 milhões
- Arábia Saudita 37 milhões
- Uzbequistão 36 milhões
- Iêmen 35 milhões
- Gana 34 milhões
- África do Sul 32 milhões
- Costa do Marfim 29 milhões
- Austrália 27 milhões
- Senegal 18 milhões
- Holanda 18 milhões
- Equador 18 milhões
- Tunísia 12,5 milhões
- Bélgica 12 milhões
- Haiti 11,7 milhões
- Jordânia 11,4 milhões
- República Tcheca 10,9 milhões
- Suécia 10,6 milhões
- Portugal 10,6 milhões
- Áustria 9 milhões
- Suíça 8,9 milhões
- Paraguai 6,9 milhões
- Escócia 5,5 milhões
- Noruega 5,5 milhões
- Nova Zelândia 5,3 milhões
- Panamá 4,5 milhões
- Croácia 3,8 milhões
- Uruguai 3,4 milhões
- Bósnia e Herzegovina 3,2 milhões
- Catar 2,7 milhões
- Cabo Verde 600 mil
- Curaçao 160 mil
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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