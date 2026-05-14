Brasil em 2º e dois com menos de 1 milhão: a população dos 48 países da Copa do Mundo (Taça gigante da Copa do Mundo, no Panamá)

A Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções, apresenta contrastes em aspectos demográficos. O No Ataque traz, a seguir, dados das populações dos países participantes do Mundial sediado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

Potências populacionais

Os Estados Unidos se destacam como a nação mais populosa, com 341 milhões de habitantes, figurando como um gigante demográfico no torneio.

Em segundo lugar está o Brasil, potência histórica do futebol, com cinco títulos da Copa. A nação mais extensa da América do Sul (8,5 milhões de km²) tem 217 milhões de pessoas.

Na terceira posição está outro anfitrião, o México, com 128 milhões de moradores. Completam o ‘top-5’ Japão (123 milhões) e Egito (114 milhões).

O peso da tradição sobre os números

Países como Alemanha (84 milhões), França (68 milhões), Espanha (48 milhões) e Argentina (47 milhões) são exemplos de nações com populações menores que EUA, e México, mas com tradição e histórico de sucesso inquestionáveis no esporte.

Pequenos sonhadores

No outro extremo, nações de menor porte sonham com a glória. Croácia (3,9 milhões), vice-campeã da Copa de 2018, e Uruguai (3,4 milhões), bicampeão em 1930 e 1950, são provas de que a paixão e a organização podem superar as barreiras demográficas.

A expansão do torneio também abriu as portas para que Cabo Verde (600 mil habitantes) e Curaçao (160 mil habitantes) buscassem a classificação inédita, demonstrando que a força de um país no futebol não se mede apenas pelo seu tamanho.

A Copa do Mundo de 2026 será um palco global onde gigantes e pequenos se encontrarão, provando mais uma vez que o talento para o futebol pode florescer em qualquer lugar, independentemente do número de habitantes.

População dos 48 países da Copa

Estados Unidos 341 milhões (anfitrião) Brasil 217 milhões México 129 milhões (anfitrião) Japão 123 milhões Egito 114 milhões República Democrática do Congo 105 milhões Irã 89 milhões Turquia 86 milhões Alemanha 84 milhões França 68 milhões Inglaterra 57 milhões Colômbia 52 milhões Coreia do Sul 51 milhões Espanha 48 milhões Argentina 47 milhões Argélia 46 milhões Iraque 46 milhões Canadá 41 milhões (anfitrião) Marrocos 38 milhões Arábia Saudita 37 milhões Uzbequistão 36 milhões Iêmen 35 milhões Gana 34 milhões África do Sul 32 milhões Costa do Marfim 29 milhões Austrália 27 milhões Senegal 18 milhões Holanda 18 milhões Equador 18 milhões Tunísia 12,5 milhões Bélgica 12 milhões Haiti 11,7 milhões Jordânia 11,4 milhões República Tcheca 10,9 milhões Suécia 10,6 milhões Portugal 10,6 milhões Áustria 9 milhões Suíça 8,9 milhões Paraguai 6,9 milhões Escócia 5,5 milhões Noruega 5,5 milhões Nova Zelândia 5,3 milhões Panamá 4,5 milhões Croácia 3,8 milhões Uruguai 3,4 milhões Bósnia e Herzegovina 3,2 milhões Catar 2,7 milhões Cabo Verde 600 mil Curaçao 160 mil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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