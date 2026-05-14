Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Brasil em 2º e dois com menos de 1 milhão: a população dos 48 países da Copa do Mundo

Enquanto EUA lideram a lista, nações como Cabo Verde e Curaçao mostram que o tamanho da população não define a força no futebol

Publicidade
Carregando...
No Ataque
No Ataque
Repórter
14/05/2026 21:49

compartilhe

SIGA
×
Brasil em 2º e dois com menos de 1 milhão: a população dos 48 países da Copa do Mundo
Brasil em 2º e dois com menos de 1 milhão: a população dos 48 países da Copa do Mundo crédito: No Ataque Internacional
Brasil em 2º e dois com menos de 1 milhão: a população dos 48 países da Copa do Mundo
Brasil em 2º e dois com menos de 1 milhão: a população dos 48 países da Copa do Mundo (Taça gigante da Copa do Mundo, no Panamá)

A Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções, apresenta contrastes em aspectos demográficos. O No Ataque traz, a seguir, dados das populações dos países participantes do Mundial sediado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Potências populacionais

Os Estados Unidos se destacam como a nação mais populosa, com 341 milhões de habitantes, figurando como um gigante demográfico no torneio.

Em segundo lugar está o Brasil, potência histórica do futebol, com cinco títulos da Copa. A nação mais extensa da América do Sul (8,5 milhões de km²) tem 217 milhões de pessoas.

Na terceira posição está outro anfitrião, o México, com 128 milhões de moradores. Completam o ‘top-5’ Japão (123 milhões) e Egito (114 milhões).

O peso da tradição sobre os números

Países como Alemanha (84 milhões), França (68 milhões), Espanha (48 milhões) e Argentina (47 milhões) são exemplos de nações com populações menores que EUA, e México, mas com tradição e histórico de sucesso inquestionáveis no esporte.

Pequenos sonhadores

No outro extremo, nações de menor porte sonham com a glória. Croácia (3,9 milhões), vice-campeã da Copa de 2018, e Uruguai (3,4 milhões), bicampeão em 1930 e 1950, são provas de que a paixão e a organização podem superar as barreiras demográficas.

A expansão do torneio também abriu as portas para que Cabo Verde (600 mil habitantes) e Curaçao (160 mil habitantes) buscassem a classificação inédita, demonstrando que a força de um país no futebol não se mede apenas pelo seu tamanho.

A Copa do Mundo de 2026 será um palco global onde gigantes e pequenos se encontrarão, provando mais uma vez que o talento para o futebol pode florescer em qualquer lugar, independentemente do número de habitantes.

População dos 48 países da Copa

  1. Estados Unidos 341 milhões (anfitrião)
  2. Brasil 217 milhões
  3. México 129 milhões (anfitrião)
  4. Japão 123 milhões
  5. Egito 114 milhões
  6. República Democrática do Congo 105 milhões
  7. Irã 89 milhões
  8. Turquia 86 milhões
  9. Alemanha 84 milhões
  10. França 68 milhões
  11. Inglaterra 57 milhões
  12. Colômbia 52 milhões
  13. Coreia do Sul 51 milhões
  14. Espanha 48 milhões
  15. Argentina 47 milhões
  16. Argélia 46 milhões
  17. Iraque 46 milhões
  18. Canadá 41 milhões (anfitrião)
  19. Marrocos 38 milhões
  20. Arábia Saudita 37 milhões
  21. Uzbequistão 36 milhões
  22. Iêmen 35 milhões
  23. Gana 34 milhões
  24. África do Sul 32 milhões
  25. Costa do Marfim 29 milhões
  26. Austrália 27 milhões
  27. Senegal 18 milhões
  28. Holanda 18 milhões
  29. Equador 18 milhões
  30. Tunísia 12,5 milhões
  31. Bélgica 12 milhões
  32. Haiti 11,7 milhões
  33. Jordânia 11,4 milhões
  34. República Tcheca 10,9 milhões
  35. Suécia 10,6 milhões
  36. Portugal 10,6 milhões
  37. Áustria 9 milhões
  38. Suíça 8,9 milhões
  39. Paraguai 6,9 milhões
  40. Escócia 5,5 milhões
  41. Noruega 5,5 milhões
  42. Nova Zelândia 5,3 milhões
  43. Panamá 4,5 milhões
  44. Croácia 3,8 milhões
  45. Uruguai 3,4 milhões
  46. Bósnia e Herzegovina 3,2 milhões
  47. Catar 2,7 milhões
  48. Cabo Verde 600 mil
  49. Curaçao 160 mil

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Brasil em 2º e dois com menos de 1 milhão: a população dos 48 países da Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay