Algoz do Cruzeiro em final ataca técnico após não ser convocado para a Copa do Mundo (Roger Martínez fez o terceiro gol do Racing contra o Cruzeiro, em 2024)

Carrasco do Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana de 2024, o atacante Roger Martínez fez duras críticas ao técnico Néstor Lorenzo após ficar fora da pré-lista da seleção colombiana para a Copa do Mundo de 2026.

A Colômbia divulgou nesta quinta-feira (14/5) a relação de 55 jogadores pré-selecionados para o Mundial, mas o nome do atacante do Al-Taawoun-SAU não apareceu entre os selecionados. A ausência irritou o jogador, que utilizou as redes sociais para desabafar e questionar as escolhas da comissão técnica.

Incrível. O segundo melhor artilheiro da Colômbia – 23 gols em 30 jogos, com duas partidas restantes, lutando para ser o melhor da temporada em um campeonato que é melhor do que muitos, com alguns dos melhores jogadores do mundo. Sempre que tive a chance, nunca pipocava, mesmo quando não estava jogando na minha posição natural muitas vezes, mas você não sabe um c…….. Mais do mesmo. Mas é isso aí Roger Martínez, atacante do Al-Taawoun-SAU

Aos 31 anos, Roger Martínez vive uma das temporadas mais produtivas da carreira. Pelo Al-Taawoun, soma 23 gols e duas assistências em 30 partidas, números que o colocam entre os principais atacantes colombianos em atividade.

Apesar disso, o atacante perdeu espaço com Néstor Lorenzo e não atua pela seleção desde outubro de 2024, quando foi titular na derrota da Colômbia para a Bolívia, por 1 a 0, pelas Eliminatórias.

Roger Martínez ficou marcado no futebol mineiro pelo protagonismo na final da Copa Sul-Americana de 2024. Na ocasião, defendendo o Racing-ARG, marcou um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, em Assunção, no Paraguai, resultado que deu o título continental aos argentinos.

Antes da passagem pelo futebol saudita, o colombiano construiu trajetória relevante principalmente no Racing e no América do México. Ao todo, Roger Martínez disputou 28 partidas pela seleção principal da Colômbia e marcou quatro gols.

Colombianos do futebol brasileiro na pré-lista

A relação divulgada por Néstor Lorenzo contou com 13 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Entre eles está o atacante Néiser Villarreal, do Cruzeiro.

Confira os nomes:

Cuesta (Vasco)

Arias (Palmeiras)

Barrera (Botafogo)

Carbonero (Internacional)

Carrascal (Flamengo)

Sebastián Gómez (Coritiba)

Andrés Gómez (Vasco)

Portilla (Athletico-PR)

Rojas (Vasco)

Borré (Internacional)

Mendoza (Athletico-PR)

Néiser Villarreal (Cruzeiro)

Viveros (Athletico-PR)

Grupo da Colômbia na Copa do Mundo

A Colômbia está no Grupo K da Copa do Mundo de 2026 ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão.

A estreia colombiana será em 17 de junho, contra o Uzbequistão, na Cidade do México. Depois, enfrentará a RD Congo em Guadalajara e encerrará a fase de grupos diante de Portugal, em Miami.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Algoz do Cruzeiro em final ataca técnico após não ser convocado para a Copa do Mundo foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo