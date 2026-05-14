País que jogará a Copa é conhecido pelas praias de águas cristalinas e licor feito de laranjas

Além das praias paradisíacas e da influência holandesa: veja o guia da seleção na Copa, com tabela de jogos, horários e estádios do país

14/05/2026 20:03

País que jogará a Copa é conhecido pelas praias de águas cristalinas e licor feito de laranjas (Praia de Curaçao)

Em uma das maiores surpresas das eliminatórias, a pequena ilha caribenha de Curaçao carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Com de cerca de 160 mil habitantes, o país se torna a menor nação em população a se classificar para um Mundial, superando o recorde que pertencia à Islândia desde 2018.

Conhecida por suas praias de areia branca, águas cristalinas e pela arquitetura colonial holandesa colorida de sua capital, Willemstad um Patrimônio Mundial da UNESCO , Curaçao agora adiciona o futebol de elite ao seu mapa de atrações. A ilha, famosa também pelo seu licor Blue Curaçao, vive um momento de euforia e orgulho nacional com a classificação histórica.

O sucesso da seleção é resultado de um projeto de longo prazo da federação local, que focou em recrutar jogadores com dupla cidadania, muitos deles nascidos na Holanda com ascendência curaçauense. A equipe foi comandada pelo experiente técnico holandês Dick Advocaat durante a campanha vitoriosa nas Eliminatórias.

Licor Curaçao - (foto: Divulgação)
Guia de Curaçao na Copa do Mundo 2026

Sorteada no Grupo E, a seleção de Curaçao terá uma estreia desafiadora. A equipe enfrentará Alemanha, Costa do Marfim e Equador na fase de grupos. Confira a agenda de jogos:

Para a nação caribenha, cada jogo será uma celebração. Independentemente dos resultados, a presença de Curaçao na Copa do Mundo já é uma vitória que inspira todo o Caribe e mostra que, no futebol, sonhos podem se tornar realidade.

1. Curaçao x Alemanha

  • Data: 14 de junho de 2026
  • Horário: 14h (horário de Brasília)
  • Local: NRG Stadium (Houston, Texas)

2. Curaçao x Costa do Marfim

  • Data: 19 de junho de 2026
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Local: BMO Field (Toronto, Canadá)

3. Curaçao x Equador

  • Data: 24 de junho de 2026
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Local: Lincoln Financial Field (Filadélfia, Pensilvânia)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

