Jornalista Lizandra Trindade estreia podcast sobre mulheres no esporte

As mulheres que ocupam espaço no esporte, dentro e fora das competições, são o ponto de partida do "Pod Questionar”, novo podcast comandado pela jornalista Lizandra Trindade. O episódio 1 já está disponível, nas plataformas digitais, trazendo como primeira convidada Cris Gambaré, coordenadora de Seleções Femininas da CBF.

Com episódios semanais e duração aproximada de uma hora, o projeto propõe conversas sobre os bastidores do esporte, experiências profissionais, maternidade, liderança, saúde mental e os desafios enfrentados por mulheres em diferentes áreas do setor. A proposta aposta em debates acessíveis e plurais, voltados tanto ao público feminino quanto masculino, sem recorrer a discursos panfletários.

Inspirado na ideia de que “só transforma quem questiona”, o podcast ainda reserva, ao fim de cada episódio, um espaço para que a própria convidada faça seu questionamento. A produção também parte de uma provocação central: “o que é ser mulher no esporte?”. A partir dela, atletas, árbitras, jornalistas, gestoras e treinadoras compartilham vivências, opiniões e reflexões sobre transformação social e representatividade.

Lizandra Trindade amplia atuação no jornalismo esportivo

Jornalista e comunicadora, Lizandra Trindade consolidou seu nome no jornalismo esportivo brasileiro ao longo de quase duas décadas na televisão. Entre 2013 e 2022, atuou como repórter e apresentadora do esporte da Globo, participando de grandes coberturas, como a Copa do Mundo Feminina da França e os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Nos últimos anos, passou a atuar também em projetos ligados às principais entidades esportivas do país. Nas Olimpíadas de Paris, foi apresentadora e criadora de conteúdo para as plataformas digitais do Comitê Olímpico do Brasil. Já pela Confederação Brasileira de Futebol, Lizandra apresenta, há quatro anos, eventos oficiais da entidade, incluindo sorteios e convocações das seleções femininas.

A jornalista acompanha de perto o time brasileiro desde 2019. Em 2023, integrou a cobertura do Mundial Feminino em parceria com a Ronaldo TV. Nos Jogos Olímpicos de Paris, atuando pelo COB, acompanhou a campanha da seleção no Parc des Princes, palco da conquista da medalha de prata brasileira.

Episódio de estreia aborda os bastidores da seleção feminina

Primeira entrevistada do Pod Questionar, Cris Gambaré é atualmente uma das figuras mais influentes do futebol feminino brasileiro. Coordenadora de Seleções Femininas da CBF, ela é responsável pelo planejamento estratégico da modalidade e pelo desenvolvimento profissional das equipes femininas da entidade.

Durante o episódio de estreia, a dirigente fala sobre os desafios da gestão no futebol feminino, o crescimento da modalidade no país e os bastidores da seleção brasileira. A conversa também aborda liderança feminina no esporte, estrutura profissional e os caminhos para ampliar o espaço das mulheres no futebol.

Lizandra Trindade estreia o Pod Questionar, podocast que debate o protagonismo feminino e os bastidores do esporte Divulgação Rádio Tupi

O episódio inaugura a proposta do podcast de unir informação, experiências pessoais e debates sobre transformação social a partir do esporte.

Temporada reúne atletas, árbitras e dirigentes

Além de Cris Gambaré, a primeira temporada do "Pod Questionar" vai contar com entrevistas de diferentes áreas do universo esportivo. Entre os nomes confirmados estão Tamires, multicampeã pelo Corinthians e pela seleção brasileira; Edina Alves, árbitra FIFA reconhecida internacionalmente; Leila Pereira, presidente do Palmeiras; e Ana Thaís Matos, primeira mulher comentarista da TV Globo.

A lista de convidadas inclui ainda nomes como Carol Solberg, Jade Barbosa, Rosana Augusto, Bárbara Coelho e Gabi Zanotti.

Também participam da temporada Amanda, gerente de futebol feminino do Fluminense Football Club, Emily, psicóloga do futebol masculino do clube, além de outras profissionais ligadas ao esporte e à comunicação.

O Pod Questionar será disponibilizado semanalmente no Spotify, Amazon Music e YouTube sempre às terças-feiras, às 15h.

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Assista ao primeiro episódio

