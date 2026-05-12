Treinador é condenado por filmar jogadoras secretamente em chuveiros e vestiários (Petr Vlachovsky, técnico condenado por filmar jogadoras nos vestiários )

O treinador tcheco Petr Vlachovsky foi condenado por instalar câmeras ocultas nos vestiários e chuveiros para filmar secretamente suas atletas durante um período de quatro anos

Vlachovsky, que comandou o Slovácko, clube da primeira divisão tcheca por quase 15 anos e também dirigiu a seleção feminina sub-19 do país, utilizava dispositivos camuflados, incluindo uma câmera escondida dentro de uma mochila, para capturar imagens das jogadoras em momentos de total vulnerabilidade.

As investigações começaram em setembro de 2023, quando a polícia local encontrou imagens gravadas de forma oculta circulando na internet.

Durante a perícia em seus dispositivos, as autoridades também identificaram a posse de material de abuso sexual infantil

Apesar da gravidade dos crimes e de terem sido identificadas pelo menos 14 vítimas – incluindo atletas de 17 anos -, a justiça tcheca proferiu uma sentença considerada “branda” pelas jogadoras e por entidades internacionais.

O treinador não irá para a cadeia imediatamente. Ele está impedido de treinar equipes na República Tcheca por cinco anos.

As vítimas receberam uma compensação financeira de aproximadamente 800 euros (cerca de R$ 4.400) cada

‘Uma Chacota’

“É uma chacota, todas sentimos o mesmo”, relatou uma das atletas, mencionando que colegas tiveram crises de ansiedade, distúrbios de sono e traumas que levarão uma vida inteira para serem superados.

O sindicato global de jogadores, FIFPRO, junto a outras associações, iniciou um movimento para pressionar a FIFA e a UEFA por um banimento vitalício e mundial de Vlachovsky.

O argumento é que, com as licenças atuais, ele ainda poderia, tecnicamente, buscar emprego em clubes fora da República Tcheca.

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