Mbappé é cortado de última hora e desfalca Real Madrid contra o Barcelona (Kylian Mbappé em campo pelo Real Madrid)

É dia de clássico na Espanha. Barcelona e Real Madrid se enfrentam, neste domingo (10/5), no Camp Nou, em Barcelona. A partida marca a 35ª rodada do Campeonato Espanhol e pode decretar o campeão da La Liga.

O time merengue esperava contar com seu camisa 10, mas ganhou um desfalque importante de última hora. Kylian Mbappé não foi relacionado para a partida. O atacante francês voltou a sentir uma lesão muscular na coxa esquerda.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, Mbappé não conseguiu finalizar o último treino antes do clássico e deixou o gramado cinco minutos antes do fim.

Mbappé trata a lesão na coxa esquerda desde o fim de abril. Recentemente, no entanto, virou alvo de críticas, especialmente após viajar com a namorada, a atriz Ester Expósito, durante o período de recuperação.

Outro desfalque do Real Madrid é Federico Valverde. O uruguaio se envolveu em uma briga com Tchouaméni no meio da última semana e se recupera de um corte na cabeça.

Disputa pelo título da La Liga

O Barcelona é líder do Campeonato Espanhol, com 88 pontos, seguido do rival Real Madrid, com 77. O clássico deste domingo (10/5), portanto, vale título.

É que, caso o Barcelona venca a partida, será campeão com quatro rodadas de antecedência. Isso porque a equipe irá a 91 pontos e deixará o vice-líder Real Madrid com 77. Assim, os 14 pontos de diferença não poderão ser alcançados nas três partidas restantes.

Porém, caso o time merengue conquiste a vitória fora de casa, segue na briga pela taça. Apesar de difícil, a equipe de Madrid chegará aos 80 pontos e precisará contar com derrota do rival em todos os três jogos restantes e ter 100% de aproveitamento na reta final do torneio para se sagrar campeão.

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