Irã afirma que participará da Copa do Mundo, mas pede garantias (Taça da Copa do Mundo )

A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã (FFIRI) afirmou neste sábado (9/5) que participará da Copa do Mundo, mas exigiu que Estados Unidos, México e Canadá, países organizadores, aceitem suas condições, dado o contexto de guerra no Oriente Médio.

Isso ocorre depois de autoridades migratórias do Canadá terem dificultado a entrada do presidente do futebol iraniano em seu território no mês passado, antes do Congresso da Federação Internacional de Futebol (Fifa), por seus vínculos com o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (CGRI).

Braço ideológico das Forças Armadas iranianas, também conhecido como Guarda Revolucionária do Irã, o CRGRI foi classificado como grupo terrorista por Estados Unidos, Canadá e outros países.

A presença do Irã no torneio, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho, esteve em dúvida desde o início da guerra no Oriente Médio em fevereiro, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

“Definitivamente participaremos da Copa do Mundo de 2026, mas os anfitriões devem levar em conta nossas preocupações. Participaremos do torneio, mas sem nenhum recuo em relação às nossas crenças, cultura e convicções”, afirmou a federação iraniana em seu site.

Garantias solicitadas pelo Irã

O presidente da Federação de Futebol da República Islâmica do Irã, Mehdi Taj, declarou na sexta-feira (8/5) à televisão estatal que Teerã tem condições para comparecer ao torneio, buscando garantias sobre o tratamento que a delegação receberá.

As condições incluem a concessão de vistos e o respeito à equipe da seleção, à bandeira do time e ao seu hino nacional durante o torneio, além da exigência de alta segurança nos aeroportos, hotéis e rotas até os estádios.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou anteriormente que os jogadores iranianos serão bem-vindos, mas advertiu que a entrada de membros da delegação iraniana com vínculos com o CGRI podem ser negadas.

“Todos os jogadores e a comissão técnica, especialmente aqueles que cumpriram seu serviço militar no Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, como Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi, devem receber vistos sem nenhum problema”, insistiu Taj.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, vem reiterando que o Irã disputará seus jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos, conforme previsto.

O Irã, que planeja estabelecer sua base durante a Copa do Mundo em Tucson, no Arizona, abrirá sua participação no Mundial contra a Nova Zelândia em Los Angeles no dia 15 de junho e depois enfrentará a Bélgica (no dia 21 de junho, também em Los Angeles) e o Egito (no dia 27 de junho, em Seattle).

“Nenhuma potência externa pode privar o Irã de sua participação em uma Copa para a qual se classificou por mérito”, declarou a federação iraniana.

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