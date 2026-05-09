Rayan decide, Bournemouth vence Fulham e aumenta série invicta na Premier League (Rayan comemorando o gol da vitória do Bournetmouth)

De olho na convocação do próximo dia 18, Rayan voltou a se destacar na Premier League. O atacante, revelado pelo Vasco, decidiu para o Bournemouth, que bateu o Fulham, fora de casa, por 1 a 0 pela 36ª rodada da Premier League. A equipe chegou aos 16 jogos de invencibilidade no Campeonato Inglês.

Com o resultado, os visitantes somam 55 pontos, na sexta colocação, restando ainda dois compromissos para o fim da competição. No momento, estão com três pontos atrás do Aston Villa, que ainda joga na rodada. Os donos da casa, por sua vez, estacionaram na 11ª posição, com 48 pontos.

Primeiro tempo de expulsões

Nos primeiros 45 minutos, o jogo foi muito bem disputado e intenso. Na primeira chance dos visitantes, Rodrigo Muniz aproveitou o espaço na área para cabecear rente à trave direita. O jogo ficou mais aberto quando Ryan Christie foi expulso pelo árbitro Andy Madley após revisão do VAR. Isso fez com que o Fulham fosse para cima e assustasse.

Não à toa, os donos da casa tiveram uma ótima oportunidade. Depois de um cruzamento na medida, Harry Wilson cabeceou na marca de pênalti e carimbou o travessão. Nos minutos finais da etapa inicial, Joachim Andersen, do Bournemouth, foi para o vestiário mais cedo ao também receber o cartão vermelho.

Teve gol do Rayan hoje!

Na volta do intervalo, a estrela de Rayan brilhou. O brasileiro dominou e arriscou de fora da área para abrir o placar para o Bournemouth, sem qualquer chance para o goleiro Leno. logo depois do tento, o Fulham teve duas boas chances de chegar ao empate, porém parou na boa atuação do goleiro Petrovic, que fechou o gol.

Ao longo da segunda etapa, o brasileiro foi importante taticamente, sobretudo na marcação pelo lado. Quando chegava à frente, levava perigo e incomodava a defesa adversária. O atacante avançou, com muita força física, passou por dois adversário e após dividida na área, viu a bola sobrar. No entanto, os visitantes não conseguiram aproveitar a chance e ampliar o placar.

Por fim, David Brooks teve a chance de estufar a rede, mas desperdiçou a oportunidade. Na sequência, Oscar Bobb fez uma grande jogada e arriscou para estremecer o travessão, já nos acréscimos, para o Fulham, que não conseguiu empatar.

Próximos compromissos

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Bournemouth mede forças com o Manchester City. A partida será no dia 19/5 (terça-feira), às 15h30 (de Brasília), no Vitality Stadium. O Fulham, por sua vez, visita o lanterna Wolverhampton, no Molineux, no domingo (17/5), às 11h (de Brasília).

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