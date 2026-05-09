Assaltante invade casa de atleta do Porto e rouba quase R$ 1 milhão

Jan Bednarek teve sua casa invadida por assaltante na noite dessa sexta-feira (8), em Portugal; assaltante ameaçou família com faca

Redacao Jogada10
09/05/2026 13:10

Assaltante invade casa de atleta do Porto e rouba quase R$ 1 milhão crédito: No Ataque Internacional
Assaltante invade casa de atleta do Porto e rouba quase R$ 1 milhão (Jan Bednarek, do Porto, teve sua casa invadida por um criminoso)

O zagueiro Jan Bednarek, do Porto, passou por momentos de tensão na noite dessa sexta-feira (8/5), em Portugal. Segundo os jornais portugueses Record e A Bola, um criminoso entrou em sua casa e ameaçou a sua família com uma faca.

Ainda segundo informações da imprensa local, o jogador retornava para casa com a família por volta das 21h30 quando encontrou o assaltante dentro de sua residência. O invasor levou bens avaliados em cerca de 150 mil euros (aproximadamente R$ 930 mil na cotação atual).

A polícia portuguesa vai investigar o caso.

Ninguém ficou ferido, entretanto a família do jogador está abalada e já avalia uma possível mudança de residência. Horas antes do assalto, Bednarek e a família participaram de uma exposição de arte contemporânea na região.

Jan Bednarek é um dos principais nomes da defesa do Porto. Na temporada, soma 48 partidas, com quatro gols e uma assistência, sendo o autor do gol d avitória por 1 a 0 sobre o Alverca, que confirmou recentemente o título português para os Dragões.

A notícia Assaltante invade casa de atleta do Porto e rouba quase R$ 1 milhão foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10

