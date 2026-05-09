Haaland elogia ex-Cruzeiro, rival na artilharia da Premier League: ‘Tem ótimas qualidades’ (Erling Haaland em treino pelo Manchester City)

Erling Haaland, artilheiro da Premier League e do Manchester City, elogiou o adversário, Igor Thiago, ex-Cruzeiro destaque do Brentford, da Inglaterra. Os dois se enfrentam neste sábado (9/5) pela 36ª rodada do Campeonato Inglês.

Antes do duelo, o norueguês destacou a temporada do brasileiro em entrevista à ESPN.

“O Igor está tendo uma ótima temporada até agora pelo Brentford. Ele tem mostrado ótimas qualidades. Então, sim, vai ser um duelo interessante”, falou sobre Igor e o duelo deste domingo.

Igor Thiago no Cruzeiro

Em pouco mais de dois anos na capital mineira, Igor Thiago disputou 64 partidas pelo Cruzeiro, marcou 10 gols e deu três assistências. No início de 2022, o Cruzeiro vendeu o atleta ao Ludogorets, da Bulgária, por 700 mil dólares (R$ 3,6 milhões na cotação da época). Antes de chegar ao Brentford na temporada 2024/25, ele ainda atuou pelo Club Brugge, da Bélgica.

Igor Thiago artilheiro na Inglaterra

Do Ludogorets, Igor Thiago foi para o Club Brugge, da Bélgica, pelo qual se destacou – assim como havia feito na Bulgária. Na temporada 2024/25, chegou ao Brentford, da Inglaterra.

Depois de participação discreta na última temporada, o atacante vive grande fase na atual. Com 22 gols, o centroavante é o vice-artilheiro da Premier League, atrás somente de Erling Haaland, que balançou as redes em 25 oportunidades.

As boas atuações fizeram com que ele fosse chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira. Inclusive, marcou seu primeiro gol com a Amarelinha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Haaland elogia ex-Cruzeiro, rival na artilharia da Premier League: ‘Tem ótimas qualidades’ foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara