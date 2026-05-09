Técnico do Real Madrid comenta briga entre Valverde e Tchouaméni (Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, em coletiva de imprensa)

Neste sábado (9/5), véspera do clássico espanhol, Álvaro Arbelo, técnico do Real Madrid, comentou a briga envolvendo Valverde Tchouaméni. O desentendimento foi um dos assuntos mais comentados da última semana e terminou com o uruguaio no hospital.

Os jogadores foram punidos. Segundo o Real Madrid, eles pediram desculpas um ao outro e disseram que aceitariam qualquer punição por parte da diretoria. Com isso, foram multados em 500 mil euros (R$ 2,8 milhões na cotação atual).

“Estou muito orgulhoso da contundência, rapidez e transparência do clube. E também do fato de os jogadores terem reconhecido o erro, demonstrado arrependimento e pedido perdão. Para mim, isso basta.”

“Valverde e Tchouameni merecem que viremos a página, que demos a eles uma oportunidade de continuar lutando por este clube. Tenho muito orgulho deles. Não vou permitir que usem isso para colocar em dúvida o profissionalismo deles: é mentira que não sejam profissionais ou que tenham me faltado com o respeito. É absolutamente mentira”, disse o treinador.

Arbeloa visitou memórias do passado e contou uma história curiosa envolvendo um taco de golfe em sua época de jogador. “Eu já tive um companheiro que pegou um taco de golfe e atingiu outro jogador.”

“O que acontece no vestiário do Real Madrid deveria ficar no vestiário do Real Madrid, e é isso que mais me dói. São situações que sempre aconteceram no futebol, o que não significa que eu esteja justificando, longe disso. Foi um incidente e tivemos o azar do Fede acabar com um corte. Esteve mais relacionado à infelicidade do momento do que propriamente à gravidade da situação”. Álvaro Arbelo, técnico do Real Madrid

A briga entre Valverde e Tchouaméni

Tudo começou no treino dessa quarta-feira (6/5). Após uma disputa mais forte, Tchouaméni e Valverde discutiram e trocaram farpas, mas parou nisso.

A situação foi vazada à imprensa, e Valverde acusou o companheiro de ser o responsável por isso. O uruguaio sequer cumprimentou o francês antes do treino desta quinta-feira, que foi marcado por duras entradas.

Segundo o As, o sul-americano continuou acusando o colega durante as atividades e no vestiário. Tchouaméni pediu para que o jogador parasse com as acusações, o que não aconteceu. Com isso, o francês foi para cima do companheiro de time.

Ao ser atingido, Valverde bateu com a cabeça em uma mesa e sofreu um corte na cabeça. Ele foi levado de cadeira de rodas para a enfermaria do CT e em seguida foi transferido ao hospital mais próximo.

El Clásico

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (10/5), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Camp Nou, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Tchouaméni está à disposição da equipe para a partida. Já Valverde, que sofreu um corte na cabeça, está fora dos próximos compromissos.

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