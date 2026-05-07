Ídolo da Católica aponta segredo do Cruzeiro para resistir na Libertadores (Fernando Zampedri comemora gol da Universidad Católica sobre o Barcelona)

Ídolo da Universidad Católica-CHI e um dos maiores artilheiros da história recente do clube chileno, Fernando Zampedri apontou o principal fator que, na visão dele, permitiu ao Cruzeiro resistir e sair de Santiago com um empate por 0 a 0, nessa quarta-feira (6/5), pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

O atacante argentino, que defende a Católica desde 2020 e já soma mais de 150 gols pelo clube, lamentou o fato de os chilenos não terem conseguido aproveitar a vantagem numérica após a expulsão de Arroyo logo aos dois minutos do segundo tempo.

Fica um pouco de frustração por não termos conseguido os três pontos, mas estamos em um grupo muito difícil, muito equilibrado, em que qualquer um pode vencer qualquer um.

Linha cinco: o ‘segredo’ do Cruzeiro

Na sequência, Zampedri explicou o que mais dificultou a vida da Universidad Católica-CHI na tentativa de pressionar o Cruzeiro após a expulsão.

O rival ficou com um a menos e não conseguimos aproveitar, mas eles se posicionaram muito bem com uma linha de cinco muito difícil de ser atacada. Ficamos com um ponto que hoje serve, mas agora esperamos o próximo jogo em casa.

A leitura do centroavante resume exatamente o que aconteceu na etapa final, a partir das mudanças promovidas por Artur Jorge.

Depois da expulsão de Arroyo, o Cruzeiro ainda tentou manter alguma posse de bola nos primeiros minutos. Com o passar do tempo, porém, o cenário ficou cada vez mais difícil e o time celeste precisou priorizar a defesa.

A Católica passou a empurrar o time celeste para trás, principalmente em jogadas pelos lados e bolas alçadas na área.

A mudança de Artur Jorge

Percebendo o crescimento chileno, o técnico Artur Jorge reorganizou a estrutura defensiva da equipe nos minutos finais. Aos 33 minutos do segundo tempo, o treinador tirou o meia Christian e colocou o zagueiro João Marcelo.

Com isso, o Cruzeiro passou a atuar efetivamente com linha de cinco defensores: Fagner e Kaiki nas laterais; e Fabrício Bruno (à direita), João Marcelo (centralizado) e Jonathan Jesus (à esquerda), de forma a conter os avanços chilenos e diversos cruzamentos promovidos pela equipe de Santiago.

A mudança deu mais sustentação à equipe nas bolas aéreas e fechou os espaços centrais, justamente o ponto destacado por Zampedri na análise pós-jogo.

Mesmo pressionado, o Cruzeiro conseguiu segurar o empate fora de casa e permaneceu vivo na disputa pela liderança do Grupo D da Libertadores.

Com sete pontos, o time mineiro segue na briga direta por classificação às oitavas de final em uma chave extremamente equilibrada.

Quem é Fernando Zampedri

Zampedri nasceu em Chajarí, na Argentina, e defendeu clubes de seu país de 2008 a 2019. Ele debutou profissionalmente no Atlético Rafaela e oscilou entre a segunda e a terceira divisão durante sete anos. A ascensão veio em 2016/17, quando se transferiu para o Atlético Tucumán, da primeira divisão.

Fernando ajudou o clube estreante na Copa Libertadores a vencer El Nacional (Equador) e Junior Barranquilla (Colômbia) nas fases preliminares. No Grupo 5, o Tucumán terminou em 3º, com 7 pontos, garantindo vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. A chave tinha Palmeiras (1º), Jorge Wilstermann, da Bolívia (2º), e Peñarol, do Uruguai (4º).

Na Libertadores de 2017, Fernando Zampedri marcou cinco gols em nove jogos. No Campeonato Argentino, destacou-se ao balaçar a rede 11 vezes em 22 partidas. O desempenho chamou atenção de um clube de maior expressão, o Rosario Central. Foram 18 gols em 63 apresentações em duas épocas pelos Canallas.

Goleador e campeão pela Universidad Católica

Em 2020, Zampedri trocou o Rosario Central pela Universidad Católica para não sair mais. Em sete temporadas no futebol chileno, chegou a 154 gols, sendo artilheiro da liga nacional em seis edições consecutivas e campeão em 2020 e 2021. O argentino também lidera o ranking de melhores marcadores em 2026 11 gols em nove rodadas.

O período a serviço da Católica garantiu a Fernando Zampedri a nacionalidade chilena. Em 2025, ele foi convocado para representar La Roja nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O centroavante entrou no segundo tempo contra Paraguai (derrota por 1 a 0) e Equador (empate por 0 a 0), nas rodadas 14 e 15.

O Chile fracassou na missão de ir à Copa e terminou as Eliminatórias da Conmebol em último lugar. Em 18 rodadas, somou apenas 11 pontos (duas vitórias, cinco empates e 11 derrotas). Zampedri não regressou ao selecionado nos amistosos contra Peru (duas vezes, Rússia, Cabo Verde e Nova Zelândia.

Os principais feitos de Fernando Zampedri

Seis vezes artilheiro do Campeonato Chileno

Todos pela Universidad Católica, que conquistou o título em 2020 e 2021

20 gols em 2020

23 gols em 2021

18 gols em 2022

17 gols em 2023

19 gols em 2024

16 gols em 2025

Artilheiro do Torneo Argentino A (3ª divisão)

22 gols pelo Guillermo Brown em 2013/14

Artilheiro da Primera B Nacional Argentina (2ª divisão)

25 gols pelo Juventud Unida em 2015

Cruzeiro na Libertadores

Com um a menos e com a derrota do Boca Juniors-ARG para o Barcelona-EQU (1 a 0), as circunstâncias não tornaram o empate amargo para o Cruzeiro.

Com sete pontos, os celestes figuram em segundo no Grupo D. A equipe chilena lidera com a mesma quantidade justamente por ter vantagem no confronto direto. O Boca Juniors é o terceiro, com seis pontos. Dono de três, o Barcelona segue na lanterna da chave.

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Classificação do Grupo D

Universidad Católica 7 pontos vantagem no confronto direto Cruzeiro 7 pontos Boca Juniors 6 pontos Barcelona 3 pontos

A notícia Ídolo da Católica aponta segredo do Cruzeiro para resistir na Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo