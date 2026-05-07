Jogadores encerram inquérito por apostas com multa de R$ 453 mil e prisão (Tonali está no Newcastle desde julho de 2023)

Os jogadores italianos Sandro Tonali, do Newcastle, e Nicolò Fagioli, do Fiorentina, firmaram acordo com o Ministério Público de Milão para encerrar o inquérito por apostas ilegais. O meio-campista do clube inglês aceitou pagar 78.250 euros (R$ 453 mil), enquanto Fagioli acatou a condenação a um mês de prisão, com direito a suspensão condicional da pena – só seria aplicada em caso de reincidência.

Tonali e Fagioli já cumpriram parte da punição e estão em dia com a Justiça desportiva. Apesar disso, a situação dos jogadores ainda estava em aberto perante a investigação do Ministério Público de Milão devido à divulgação de plataformas ilegais para outros jogadores entre 2021 e 2023. Ambos podiam pegar penas de até três meses de cadeia.

Além deles, segundo o jornal Corriere della Sera, três sócios da joalheria milanesa Elysium aceitaram um acordo com condenação de dois anos e meio de prisão. O local era utilizado por jogadores para pagarem dívidas de jogo por meio de notas fiscais frias de relógios de luxo.

Outros dois organizadores do esquema se declararam culpados e receberam punições de dois anos e três meses e de dois anos de reclusão.

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