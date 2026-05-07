Com o maior salário do futebol mundial na Arábia Saudita, o artilheiro diversificou seu império de 1 bilhão e hoje é dono de uma rede internacional de hotéis de luxo e de clínicas de implante capilar espalhadas pela Europa (O império financeiro de Cristiano Ronaldo além do futebol.)

A fortuna de Cristiano Ronaldo não para de crescer, já que o craque recebe o maior salário do futebol mundial na Arábia Saudita e movimenta um patrimônio de 1 bilhão. Além dos gols, o artilheiro investe pesado em uma rede de hotéis de luxo e clínicas de estética que garantem sua relevância no mercado global.

Como ele ganha tanto dinheiro na Arábia Saudita?

O contrato com o Al-Nassr colocou o português em um patamar financeiro isolado, superando qualquer outro atleta do planeta no momento. Esse fluxo de caixa absurdo permite que ele jogue com tranquilidade enquanto seus assessores gerenciam investimentos em diversos setores de alto padrão.

Não é só o salário que conta, mas também os bônus por metas e os acordos de publicidade que acompanham sua imagem de vencedor. A estratégia é clara: usar o auge financeiro no futebol para pavimentar um caminho sólido como empresário de sucesso pelos próximos anos.

O império financeiro de Cristiano Ronaldo além do futebol. (foto: Créditos: depositphotos.com / Dziurek)

Quais são os negócios mais lucrativos do robô?

O jogador diversificou seu dinheiro para não depender apenas das chuteiras, focando em mercados que atendem o público Premium. A marca CR7 hoje estampa desde roupas íntimas até complexos hoteleiros em cidades turísticas importantes como Madri e Lisboa.

Dá uma olhada nos principais ramos onde o craque coloca a mão:

Hotéis Pestana CR7 com unidades espalhadas pela Europa e África.

com unidades espalhadas pela e África. Insparya , sua rede de clínicas focada em transplante capilar .

, sua rede de clínicas focada em . Marca própria de perfumes, óculos e moda masculina de luxo.

A fortuna de Cristiano Ronaldo vem de onde exatamente?

Para entender o tamanho da conta bancária do homem, precisamos olhar para a divisão dos seus ganhos anuais e patrimônio acumulado. A mistura entre o esporte e o empreendedorismo transformou o atleta em uma máquina de gerar notas de euro.

Esta tabela mostra como ele separa os ganhos principais:

Origem do Ganho Tipo de Investimento Salário Esportivo Contrato com Al-Nassr Hotelaria Rede Pestana CR7 Saúde e Estética Clínicas Insparya

Por que ele investe tanto em implante capilar?

O mercado de estética é um dos que mais cresce no mundo, e o português percebeu isso cedo ao abrir a tricologia como foco de negócio. Com unidades em países como Espanha e Portugal, a Insparya já atendeu milhares de pessoas que buscam recuperar a autoestima.

Ele entende que sua imagem está ligada ao bem-estar e ao cuidado pessoal, o que passa muita confiança para quem decide gastar nas suas clínicas. Esse lado empresário mostra que o foco dele é dominar o mercado de beleza masculina com a mesma vontade que tem na grande área.

O império financeiro de Cristiano Ronaldo além do futebol. (foto: Créditos: depositphotos.com / canno73)

O que esperar do futuro do império CR7?

Com um patrimônio que já bateu a casa de 1 bilhão, a tendência é que o jogador foque cada vez mais na expansão das suas marcas globais. Ele não parece querer parar tão cedo, buscando novos terrenos para colocar sua marca e aumentar ainda mais a fortuna de Cristiano Ronaldo.

Mesmo quando decidir pendurar as chuteiras, o português já garantiu que sua família terá um legado bilionário para administrar por gerações. O exemplo dele serve para mostrar que ter disciplina e visão de mercado é o segredo para transformar fama em um negócio duradouro e muito lucrativo.

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