Fluminense empata nos acréscimos com o Rivadavia, mas se complica na Libertadores
Fluminense vai a dois pontos e segue na lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o La Guaira, terceiro colocado
Nesta quarta-feira (6/5), o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG).
Situação do grupo
Com o resultado, o Fluminense vai a dois pontos e segue na lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o La Guaira, terceiro colocado, e três atrás do vice-líder Bolívar, restando apenas dois jogos. O Independiente Rivadavia, por sua vez, chegou aos 10 pontos, manteve a liderança e garantiu vaga nas oitavas de final.
Resumo do jogo
RIVADAVIA 1 X 1 FLUMINENSE
- Competição: Copa Libertadores – 4ª rodada (Grupo C)
- Local: Estádio Malvinas Argentinas, Mendoza (ARG)
- Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Cartões amarelos: Bottari e José Florentín (Rivadavia); Hércules, Lucho Acosta, Nonato e Guga (Fluminense)
- Cartão vermelho: Facundo Bernal (Fluminense)
Gols
- Alex Arce, aos 20′ do 2ºT (Rivadavia)
- John Kennedy, aos 45′ do 2ºT (Fluminense)
Arbitragem
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
- Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)
- VAR: Antonio García (URU)
Rivadavia
Bolcato; Bonifacio (Osella), Leonard Costa, Studer e Luciano Gómez (Elordi); Bottari, José Florentín, Matías Fernández e Villa; Sartori (Ríos) e Arce (Villalba). Técnico: Alfredo Berti
Fluminense
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules (John Kennedy), Nonato (Alisson), Lucho Acosta e Savarino (Soteldo); Canobbio (Serna) e Rodrigo Castillo. Técnico: Luis Zubeldía
Como foi o jogo
Em um primeiro tempo pouco movimentado, a equipe argentina teve a principal chance aos 43 minutos. José Florentín recebeu cruzamento na área e cabeceou para defesa de Fábio.
Na segunda etapa, aos 20 minutos, Luciano Gómez recebeu em cobrança curta de escanteio e cruzou na área para Alex Arce subir mais alto que a defesa do Fluminense e abrir o placar.
Na reta final, aos 45 minutos, Kevin Serna tentou finalizar, a bola desviou na defesa e sobrou para John Kennedy, que acertou chute de esquerda da entrada da área para empatar a partida.
Próximos jogos
Rivadavia
- Jogo: Independiente Rivadavia x Unión de Santa Fé
- Competição: Campeonato Argentino – Oitavas de final (Apertura)
- Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Bautista Gargantini, Mendoza (ARG)
Fluminense
- Jogo: Fluminense x Vitória
- Competição: Brasileirão Série A – 15ª rodada
- Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
- Horário: 18h (de Brasília)
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
