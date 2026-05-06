Fluminense empata nos acréscimos com o Rivadavia nmas se complica na Libertadores (Lance do jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense)

Nesta quarta-feira (6/5), o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG).

Situação do grupo

Com o resultado, o Fluminense vai a dois pontos e segue na lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o La Guaira, terceiro colocado, e três atrás do vice-líder Bolívar, restando apenas dois jogos. O Independiente Rivadavia, por sua vez, chegou aos 10 pontos, manteve a liderança e garantiu vaga nas oitavas de final.

Resumo do jogo

RIVADAVIA 1 X 1 FLUMINENSE

Competição: Copa Libertadores – 4ª rodada (Grupo C)

Local: Estádio Malvinas Argentinas, Mendoza (ARG)

Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Bottari e José Florentín (Rivadavia); Hércules, Lucho Acosta, Nonato e Guga (Fluminense)

Cartão vermelho: Facundo Bernal (Fluminense)

Gols

Alex Arce, aos 20′ do 2ºT (Rivadavia)

John Kennedy, aos 45′ do 2ºT (Fluminense)

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)

VAR: Antonio García (URU)

Rivadavia

Bolcato; Bonifacio (Osella), Leonard Costa, Studer e Luciano Gómez (Elordi); Bottari, José Florentín, Matías Fernández e Villa; Sartori (Ríos) e Arce (Villalba). Técnico: Alfredo Berti

Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules (John Kennedy), Nonato (Alisson), Lucho Acosta e Savarino (Soteldo); Canobbio (Serna) e Rodrigo Castillo. Técnico: Luis Zubeldía

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo pouco movimentado, a equipe argentina teve a principal chance aos 43 minutos. José Florentín recebeu cruzamento na área e cabeceou para defesa de Fábio.

Na segunda etapa, aos 20 minutos, Luciano Gómez recebeu em cobrança curta de escanteio e cruzou na área para Alex Arce subir mais alto que a defesa do Fluminense e abrir o placar.

Na reta final, aos 45 minutos, Kevin Serna tentou finalizar, a bola desviou na defesa e sobrou para John Kennedy, que acertou chute de esquerda da entrada da área para empatar a partida.

Próximos jogos

Rivadavia

Jogo: Independiente Rivadavia x Unión de Santa Fé

Competição: Campeonato Argentino – Oitavas de final (Apertura)

Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Bautista Gargantini, Mendoza (ARG)

Fluminense

Jogo: Fluminense x Vitória

Competição: Brasileirão Série A – 15ª rodada

Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

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