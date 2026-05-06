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Fluminense empata nos acréscimos com o Rivadavia nmas se complica na Libertadores

Fluminense vai a dois pontos e segue na lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o La Guaira, terceiro colocado, restando apenas dois jogos

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06/05/2026 23:50

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Fluminense empata nos acréscimos com o Rivadavia nmas se complica na Libertadores
Fluminense empata nos acréscimos com o Rivadavia nmas se complica na Libertadores crédito: No Ataque Internacional
Fluminense empata nos acréscimos com o Rivadavia nmas se complica na Libertadores
Fluminense empata nos acréscimos com o Rivadavia nmas se complica na Libertadores (Lance do jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense)

Nesta quarta-feira (6/5), o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Independiente Rivadavia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG).

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Situação do grupo

Com o resultado, o Fluminense vai a dois pontos e segue na lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o La Guaira, terceiro colocado, e três atrás do vice-líder Bolívar, restando apenas dois jogos. O Independiente Rivadavia, por sua vez, chegou aos 10 pontos, manteve a liderança e garantiu vaga nas oitavas de final.

Resumo do jogo

RIVADAVIA 1 X 1 FLUMINENSE

  • Competição: Copa Libertadores – 4ª rodada (Grupo C)
  • Local: Estádio Malvinas Argentinas, Mendoza (ARG)
  • Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Cartões amarelos: Bottari e José Florentín (Rivadavia); Hércules, Lucho Acosta, Nonato e Guga (Fluminense)
  • Cartão vermelho: Facundo Bernal (Fluminense)

Gols

  • Alex Arce, aos 20′ do 2ºT (Rivadavia)
  • John Kennedy, aos 45′ do 2ºT (Fluminense)

Arbitragem

  • Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
  • Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)
  • VAR: Antonio García (URU)

Rivadavia

Bolcato; Bonifacio (Osella), Leonard Costa, Studer e Luciano Gómez (Elordi); Bottari, José Florentín, Matías Fernández e Villa; Sartori (Ríos) e Arce (Villalba). Técnico: Alfredo Berti

Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules (John Kennedy), Nonato (Alisson), Lucho Acosta e Savarino (Soteldo); Canobbio (Serna) e Rodrigo Castillo. Técnico: Luis Zubeldía

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo pouco movimentado, a equipe argentina teve a principal chance aos 43 minutos. José Florentín recebeu cruzamento na área e cabeceou para defesa de Fábio.

Na segunda etapa, aos 20 minutos, Luciano Gómez recebeu em cobrança curta de escanteio e cruzou na área para Alex Arce subir mais alto que a defesa do Fluminense e abrir o placar.

Na reta final, aos 45 minutos, Kevin Serna tentou finalizar, a bola desviou na defesa e sobrou para John Kennedy, que acertou chute de esquerda da entrada da área para empatar a partida.

Próximos jogos

Rivadavia

Jogo: Independiente Rivadavia x Unión de Santa Fé
Competição: Campeonato Argentino – Oitavas de final (Apertura)
Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Bautista Gargantini, Mendoza (ARG)

Fluminense

Jogo: Fluminense x Vitória
Competição: Brasileirão Série A – 15ª rodada
Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 18h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

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