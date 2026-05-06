Técnico do México ameaça jogadores por impasse com clubes: Estarão fora da Copa (Seleção do México jogará a Copa pela 18ª vez)

A pouco mais de um mês do começo da Copa do Mundo de 2026, o México protagoniza uma crise interna envolvendo clubes locais, jogadores convocados e a preparação da seleção nacional.

Nesta quarta-feira (6/5), a federação divulgou um comunicado oficial em tom duro: os jogadores convocados que não se apresentarem imediatamente à concentração da seleção poderão ser cortados da Copa.

O ultimato foi dado após um impasse envolvendo atletas de clubes mexicanos ainda vivos no Campeonato Mexicano, que não gostariam de ceder os atletas em um momento decisivo da temporada.

Por instruções do corpo técnico, o jogador que não chegar hoje na concentração estará fora da Copa do Mundo, afirmou a federação em nota oficial. A publicação foi feita nas redes sociais da seleção mexicana e expôs a crise no futebol do país.

Comunicado da federação

A federação mexicana tentou encerrar o conflito com uma nota oficial firme e direta.

Como publicado em 28 de abril, a concentração da seleção nacional do México para as três partidas de preparação diante de Gana, Austrália e Sérvia e para a Copa do Mundo começará nesta quarta-feira, 6 de maio, às 20 horas, com os 20 jogadores da Liga MX convocados pelo técnico Javier Aguirre.

Na sequência, veio o trecho mais forte:

Todos os jogadores deverão se apresentar no Centro de Alto Rendimento da Cidade do México. Por instruções do corpo técnico, o jogador que não chegar hoje na concentração estará fora da Copa do Mundo.

A declaração repercutiu imediatamente no país e foi interpretada como uma ameaça direta aos atletas que priorizarem compromissos pelos clubes.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Impasse no México e ‘colaboração’ do Toluca

A seleção do México decidiu antecipar a preparação para a Copa do Mundo, torneio em que será anfitriã ao lado de Estados Unidos e Canadá.

O técnico Javier Aguirre convocou 20 jogadores que atuam na Liga Mexicana para um período de treinamentos visando amistosos preparatórios contra Gana, Austrália e Sérvia, antes da estreia no Mundial. O problema é que parte desses atletas ainda disputa jogos decisivos por seus clubes.

O principal caso envolve o Toluca. O clube queria contar com o zagueiro Jesús Gallardo e o atacante Alexis Vega na semifinal da Concachampions diante do Los Angeles FC, nesta quarta-feira (6/5), às 22h30.

Segundo veículos mexicanos, os atletas teriam recebido uma espécie de permissão informal para se apresentarem depois da partida, algo que irritou outros clubes do país.

No entanto, um pouco antes do horário marcado para a apresentação dos selecionados, o Toluca emitiu um comunicado alegando que “apoiaria os seus selecionados, bem como a seleção mexicana, mesmo contra os interesses do clube”, de forma que liberaria os atletas para a concentração, conforme abaixo.

Presidente do Chivas se revoltou e reclamou publicamente

A situação gerou forte reação do Chivas Guadalajara. O presidente do clube, Amaury Vergara, reclamou publicamente do tratamento desigual dado ao Toluca e afirmou que houve quebra de acordo entre federação e equipes mexicanas.

Os clubes haviam aceitado liberar atletas antecipadamente para a seleção justamente para que o México tivesse mais tempo de preparação para a Copa do Mundo em casa.

Diante da polêmica, Vergara chegou a determinar que jogadores do Chivas retornassem imediatamente ao clube. Cinco atletas da equipe estão envolvidos na discussão:

Raúl Rangel (goleiro)

Luis Romo (meio-campista)

Brian Gutiérrez (meio-campista)

Roberto Alvarado (ponta-direita)

Armando González (atacante)

A irritação aumentou porque o Chivas segue disputando o mata-mata do Clausura mexicano e entende que ficou em desvantagem esportiva em relação ao Toluca.

México tenta evitar vexame em casa

O México trata a Copa do Mundo como prioridade absoluta. A pressão sobre a seleção aumentou justamente pelo fato de o país voltar a receber a abertura do torneio, agora no histórico Estadio Azteca. A estreia será diante da África do Sul, no dia 11 de junho.

O México está no Grupo A, ao lado de:

África do Sul

Coreia do Sul

República Tcheca

Internamente, a federação entende que uma preparação mais longa pode ser determinante para evitar uma campanha decepcionante jogando em casa.

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A notícia Técnico do México ameaça jogadores por impasse com clubes: Estarão fora da Copa foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo