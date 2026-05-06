Bayern x PSG: onde assistir ao vivo e escalações pela semifinal da Champions League (Tah e Doué durante PSG x Bayern)

O Bayern de Munique-ALE recebe o Paris Saint-Germain-FRA nesta quarta-feira (6/5), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League.

Depois de um empolgante 5 a 4 para os franceses no Parc des Princes, em Paris, o confronto chega totalmente aberto e com promessa de mais um jogão.

O PSG joga pelo empate para avançar à final, enquanto o Bayern precisa vencer por dois ou mais gols para se classificar no tempo normal. Caso vença por um gol de diferença, a decisão vai para a prorrogação.

Bayern x PSG: onde assistir?

Data: 6 de maio de 2026

6 de maio de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Allianz Arena, Munique (ALE)

Allianz Arena, Munique (ALE) Onde assistir: TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

Como chega o Bayern de Munique?

O Bayern chega pressionado pelo resultado da ida, mas tendo o fator casa como ponto decisivo. Na Allianz Arena, a equipe alemã tem um dos mandos de campo mais fortes da Europa e aposta nisso para reverter a desvantagem mínima.

No jogo em Paris, o time mostrou duas faces. Foi vulnerável defensivamente, ao sofrer cinco gols, mas também demonstrou força mental e poder de reação ao sair de 5 a 2 para 5 a 4, mantendo o confronto vivo, com um golaço do colombiano Luis Díaz.

Sob o comando do belga Vincent Kompany, o Bayern construiu mais uma temporada dominante na Bundesliga (campeão antecipadamente) e chega à semifinal com um dos ataques mais letais da Europa. O trio formado por Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise vive grande momento, com gols, assistências, entrosamento e capacidade de decidir jogos grandes.

Kane segue como referência, mas Olise tem sido o elemento criativo e imprevisível, enquanto Luis Díaz oferece profundidade e ataque às costas das defesas adversárias, ponto que o Bayern deve explorar novamente diante de um PSG que mostrou fragilidade nas transições defensivas.

Jogadores do Bayern de Munique no duelo com Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões (foto: FRANCK FIFE / AFP)

Como chega o PSG?

Atual campeão da Champions, o PSG chega com vantagem, mas consciente de que ela é mínima diante de um adversário como o Bayern.

A equipe de Luis Enrique tem como principal trunfo o ataque. No jogo de ida, o trio ofensivo formado por Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué foi decisivo, com velocidade, agressividade e eficiência.

Kvaratskhelia e Dembélé, especialmente, comandaram o jogo em Paris e foram protagonistas diretos da vitória. A equipe francesa, aliás, tem se notabilizado por não recuar mesmo em vantagem, o que ajuda a explicar o volume de gols no confronto.

Por outro lado, a ausência do lateral-direito Achraf Hakimi para o jogo de volta é um fator importante. O marroquino será substituído por Warren Zaire-Emery, improvisado, o que pode abrir espaços justamente em um setor que o Bayern costuma explorar em demasia.

Jogadores do PSG comemoram gol sobre o Bayern (foto: FRANCK FIFE / AFP)

Histórico recente

Bayern e PSG construíram grande rivalidade nas últimas temporadas da Champions, com confrontos de peso.

A final de 2020, vencida pelos alemães por 1 a 0, é um dos capítulos mais emblemáticos. Depois disso, as equipes voltaram a se enfrentar em fases eliminatórias, com alternância de domínio: classificação do PSG em 2020/21 e revanche bávara em 2022/23.

Outro dado que chama atenção é que não há empates recentes entre as equipes na competição, e a média de gols é elevada, um indicativo claro de que o confronto dificilmente será truncado e que pode entregar gols em profusão.

Personagens

O confronto também passa pelas ideias de dois treinadores com propostas ofensivas e mentalidade competitiva.

Vincent Kompany (Bayern)

Do lado do Bayern, Vincent Kompany aposta no fator casa e na mobilização do grupo:

Há essa sensação de que juntos daremos os próximos passos. Poucos acreditavam no início da temporada que teríamos uma chance, com o último jogo em casa, de chegar à final da Liga dos Campeões. Agora que estamos aqui, queremos tornar este momento inesquecível.

O técnico também destacou o foco na execução:

O mais importante é vencer o jogo. Temos ideias que acreditamos que nos ajudarão a fazer isso.

Vincent Kompany, treinador do Bayern (foto: Alexandra BEIER / AFP)

Luis Enrique (PSG)

Já Luis Enrique, do PSG, valorizou o adversário e reforçou o nível da semifinal:

Admiramos o Bayern, porque eles jogam um futebol muito bom, mas isso é uma motivação para encontrarmos nosso melhor nível.

O treinador espanhol também alertou para o perigo de confiar apenas na vantagem:

Temos uma ligeira vantagem. Isso não significa muito no futebol. É importante controlar as emoções.

E deixou clara a ambição:

Vamos jogar para sermos mais competitivos do que nunca, porque precisamos ser.

Luis Enrique, treinador do PSG (foto: Alexandra BEIER / AFP)

Bayern x PSG: prováveis escalações

Bayern de Munique

Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany

Paris Saint-Germain

Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

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Bayern x PSG: arbitragem

Árbitro: João Pinheiro (POR)

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

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