Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Com Arsenal na final, Champions poderá ter novo campeão invicto; relembre os demais

São 14 jogos sem perder (11 vitórias e três empates) e, caso confirme o título, o Arsenal se tornará um campeão europeu invicto

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
05/05/2026 19:03

compartilhe

SIGA
×
Com Arsenal na final, Champions poderá ter novo campeão invicto; relembre os demais
Com Arsenal na final, Champions poderá ter novo campeão invicto; relembre os demais crédito: No Ataque Internacional
Com Arsenal na final, Champions poderá ter novo campeão invicto; relembre os demais
Com Arsenal na final, Champions poderá ter novo campeão invicto; relembre os demais (Jogadores do Arsenal celebram a classificação para a final da Champions)

O Arsenal está de volta à final da Champions League e pode atingir uma façanha. Após eliminar o Atlético de Madrid nesta terça-feira (5/5), com uma vitória por 1 a 0, o time inglês garantiu vaga na decisão e manteve uma marca impressionante: segue invicto na competição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

São 14 jogos sem perder (11 vitórias e três empates), a maior sequência da história do clube na Champions. Caso confirme o título, o Arsenal pode se tornar o mais novo integrante de um grupo extremamente seleto: o de campeões europeus invictos.

Além do peso esportivo, há também um componente simbólico. A última vez que os Gunners chegaram a uma final foi há 20 anos, na temporada 2005/06, quando a geração liderada por Thierry Henry acabou derrotada pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, por 1 a 0, com gol do lateral-direito Belletti.

Campanha invicta impressiona

A trajetória do Arsenal até a final é consistente em todos os aspectos. A equipe comandada por Mikel Arteta liderou a fase inicial da Champions e cresceu ainda mais no mata-mata. No total, são:

  • 14 jogos
  • 11 vitórias
  • 3 empates
  • nenhuma derrota
  • 29 gols marcados
  • 6 gols sofridos

Além disso, em toda a temporada o time londrino sofreu apenas sete derrotas em 59 partidas. A campanha remete a um momento histórico do próprio clube.

Entre 2005 e 2006, o Arsenal também engatou uma longa sequência invicta na Champions e chegou à final, até hoje, a única disputada pelo clube.

Para além disso, a equipe de 2003/04, conhecida como os Invencíveis, conquistou a Premier League sem perder nenhum jogo, um feito único na era moderna do futebol inglês.

Jogos do Arsenal na Champions 2025/26

Confira a campanha completa do Arsenal até a final:

  • Arsenal 2 x 0 Olympiacos
  • Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid
  • Slavia Praha 0 x 3 Arsenal
  • Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique
  • Club Brugge 0 x 3 Arsenal
  • Inter 1 x 3 Arsenal
  • Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty

Oitavas de final

  • Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal
  • Arsenal 2 x 0 Bayer Leverkusen

Quartas de final

  • Sporting 0 x 1 Arsenal
  • Arsenal 0 x 0 Sporting

Semifinal

  • Atlético de Madrid 1 x 1 Arsenal
  • Arsenal 1 x 0 Atlético de Madrid

Campeões invictos da Champions League

Ao longo da história, poucos clubes conseguiram levantar a taça com campanha invicta. Veja a lista:

  • Inter de Milão (1963/64)
  • Ajax (1971/72 e 1994/95)
  • Nottingham Forest (1978/79)
  • Liverpool (1980/81 e 1983/84)
  • Milan (1988/89 e 1993/94)
  • Estrela Vermelha (1990/91)
  • Olympique de Marselha (1992/93)
  • Manchester United (1998/99 e 2007/08)
  • Barcelona (2005/06)
  • Bayern de Munique (2019/20)
  • Manchester City (2022/23)

Um dos casos mais emblemáticos é o do Bayern em 2020, que conquistou o título com 100% de aproveitamento, vencendo todos os 11 jogos da campanha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Com Arsenal na final, Champions poderá ter novo campeão invicto; relembre os demais foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay