Com Arsenal na final, Champions poderá ter novo campeão invicto; relembre os demais
O Arsenal está de volta à final da Champions League e pode atingir uma façanha. Após eliminar o Atlético de Madrid nesta terça-feira (5/5), com uma vitória por 1 a 0, o time inglês garantiu vaga na decisão e manteve uma marca impressionante: segue invicto na competição.
São 14 jogos sem perder (11 vitórias e três empates), a maior sequência da história do clube na Champions. Caso confirme o título, o Arsenal pode se tornar o mais novo integrante de um grupo extremamente seleto: o de campeões europeus invictos.
Além do peso esportivo, há também um componente simbólico. A última vez que os Gunners chegaram a uma final foi há 20 anos, na temporada 2005/06, quando a geração liderada por Thierry Henry acabou derrotada pelo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, por 1 a 0, com gol do lateral-direito Belletti.
Campanha invicta impressiona
A trajetória do Arsenal até a final é consistente em todos os aspectos. A equipe comandada por Mikel Arteta liderou a fase inicial da Champions e cresceu ainda mais no mata-mata. No total, são:
- 14 jogos
- 11 vitórias
- 3 empates
- nenhuma derrota
- 29 gols marcados
- 6 gols sofridos
Além disso, em toda a temporada o time londrino sofreu apenas sete derrotas em 59 partidas. A campanha remete a um momento histórico do próprio clube.
Entre 2005 e 2006, o Arsenal também engatou uma longa sequência invicta na Champions e chegou à final, até hoje, a única disputada pelo clube.
Para além disso, a equipe de 2003/04, conhecida como os Invencíveis, conquistou a Premier League sem perder nenhum jogo, um feito único na era moderna do futebol inglês.
Jogos do Arsenal na Champions 2025/26
Confira a campanha completa do Arsenal até a final:
- Arsenal 2 x 0 Olympiacos
- Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid
- Slavia Praha 0 x 3 Arsenal
- Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique
- Club Brugge 0 x 3 Arsenal
- Inter 1 x 3 Arsenal
- Arsenal 3 x 2 Kairat Almaty
Oitavas de final
- Bayer Leverkusen 1 x 1 Arsenal
- Arsenal 2 x 0 Bayer Leverkusen
Quartas de final
- Sporting 0 x 1 Arsenal
- Arsenal 0 x 0 Sporting
Semifinal
- Atlético de Madrid 1 x 1 Arsenal
- Arsenal 1 x 0 Atlético de Madrid
Campeões invictos da Champions League
Ao longo da história, poucos clubes conseguiram levantar a taça com campanha invicta. Veja a lista:
- Inter de Milão (1963/64)
- Ajax (1971/72 e 1994/95)
- Nottingham Forest (1978/79)
- Liverpool (1980/81 e 1983/84)
- Milan (1988/89 e 1993/94)
- Estrela Vermelha (1990/91)
- Olympique de Marselha (1992/93)
- Manchester United (1998/99 e 2007/08)
- Barcelona (2005/06)
- Bayern de Munique (2019/20)
- Manchester City (2022/23)
Um dos casos mais emblemáticos é o do Bayern em 2020, que conquistou o título com 100% de aproveitamento, vencendo todos os 11 jogos da campanha.
