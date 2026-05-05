Bayern x PSG: desfalques e prováveis escalações na semifinal da Champions (Lance do jogo de ida da semifinal entre PSG e Bayern)

Bayern de Munique-ALE e Paris Saint-Germain-FRA entram em campo, nesta quarta-feira (6/5), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League.

Após o eletrizante 5 a 4 no Parc des Princes, em Paris, os dois times chegam para a decisão com cenários distintos, mas algo em comum: elencos próximos da força máxima, com poucos desfalques e retornos importantes. A seguir, veja quem joga, quem está fora e as prováveis escalações para o duelo decisivo.

Como chega o PSG

O PSG terá uma baixa importante para o jogo de volta: o lateral-direito Achraf Hakimi, que sofreu lesão muscular na partida de ida e está fora do confronto.

Além dele, seguem como desfalques o goleiro Lucas Chevalier e o jovem volante Ndjantou, ambos por questões físicas.

A principal mudança está justamente na lateral direita. Sem Hakimi, o técnico Luis Enrique deve improvisar Warren Zaïre-Emery no setor, o que pode alterar a dinâmica defensiva da equipe, especialmente diante de um Bayern que explora muito os lados do campo.

No restante, a base do time está mantida. O trio ofensivo formado por Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué segue como principal arma, após protagonizar a vitória no jogo de ida.

Provável escalação do PSG

Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Como chega o Bayern de Munique

Do lado alemão, o técnico Vincent Kompany retorna à beira do campo após cumprir suspensão no jogo de ida.

O Bayern, no entanto, ainda convive com algumas ausências no elenco. Estão fora por lesão nomes como o lateral Raphaël Guerreiro, o atacante Serge Gnabry e outros jogadores que jogam com menor frequência, como Bischof e Karl.

Apesar disso, a base titular está preservada e deve ser praticamente a mesma que atuou em Paris. O time aposta novamente na força ofensiva do trio formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz, que foi decisivo mesmo na derrota por 5 a 4.

Provável escalação do Bayern de Munique

Manuel Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Musiala; Olise, Harry Kane e Luis Díaz. Técnico: Vincent Kompany

Bayern de Munique e Paris Saint-Germain na Champions League

O Bayern de Munique terminou a fase de liga da Champions League na vice-liderança. Por isso, avançou diretamente às oitavas de final e, para chegar à semifinal, bateu Atalanta e Real Madrid no mata-mata.

Já o Paris Saint-Germain ficou em 11º na primeira fase e disputou o playoff: venceu o rival Monaco. Depois disso, os atuais campeões deixaram Chelsea e Liverpool para trás antes de encontrar o Bayern na semifinal.

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