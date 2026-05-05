Do que o Bayern precisa para ir à final da Champions League? (Jogadores do Bayern de Munique no duelo com Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões)

Um dos jogos mais insanos da temporada europeia terminou com vitória do Paris Saint-Germain por 5 a 4 sobre o Bayern de Munique, nessa terça-feira (28/4), no Parc des Princes, pelo duelo de ida da semifinal da Champions League. A partida de volta será disputada nesta quarta-feira (6/5), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

Diante da própria torcida, os bávaros terão que transformar o poder ofensivo demonstrado em Paris em eficiência suficiente para reverter a desvantagem mínima.

O placar elástico manteve o confronto completamente aberto e deixou um roteiro claro para a decisão na Alemanha.

O que o Bayern precisa para se classificar?

O cenário é direto:

Vitória por dois ou mais gols : Bayern classificado para a final

: Bayern classificado para a final Vitória por um gol de diferença : leva a decisão para a prorrogação (e pênaltis, se necessário)

: leva a decisão para a prorrogação (e pênaltis, se necessário) Empate ou derrota: classificação do PSG

Allianz Arena como trunfo e pressão

Se há um fator que sustenta o otimismo bávaro, ele atende pelo nome de Allianz Arena. O Bayern construiu ao longo dos anos um dos mandos de campo mais fortes da Europa, com histórico consistente em jogos decisivos.

O Bayern chega com um ataque em grande fase, liderado por Harry Kane, além da criatividade de Michael Olise e Luis Díaz, trio que foi decisivo mesmo na derrota em Paris.

Bayern de Munique e Paris Saint-Germain na Champions League

O Bayern de Munique terminou a fase de liga da Champions League na vice-liderança. Por isso, avançou diretamente às oitavas de final e, para chegar à semifinal, bateu Atalanta e Real Madrid no mata-mata.

Já o Paris Saint-Germain ficou em 11º na primeira fase e disputou o playoff: venceu o rival Monaco. Depois disso, os atuais campeões deixaram Chelsea e Liverpool para trás antes de encontrar o Bayern na semifinal.

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A notícia Do que o Bayern precisa para ir à final da Champions League? foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo