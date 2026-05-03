Mourinho é direto ao responder sobre interesse do Real Madrid (José Mourinho no banco de reservas em jogo do Benfica)

O Real Madrid tem interesse na contratação do técnico José Mourinho? Nos últimos dias, essa possibilidade agitou o mercado da bola e ganhou manchetes pelo mundo. Mas o que há de verdade nisso? Nesta semana, o próprio comandante português falou sobre o assunto. E foi direto ao ponto.

“Ninguém do Real Madrid falou comigo, isso eu posso garantir. Já estou no futebol há tantos anos quanto você (repórter) está no jornalismo, e já estamos acostumados a essas coisas. Mas nada de Real Madrid”, declarou Mourinho, em entrevista coletiva nessa sexta-feira (1º/5), às vésperas do jogo do Benfica contra o Famalicão, pelo Campeonato Português.

O treinador tem contrato com as Águias até o fim da próxima temporada. Segundo a imprensa local, o Benfica tenta se antecipar ao possível interesse do Real Madrid e pretende ampliar o vínculo com Mourinho. Questionado sobre o futuro, o técnico desconversou.

“Não posso adiantar nada. Já disse ao seu colega que, em relação ao Real Madrid, (não há) nada. E em relação ao Benfica, vocês conhecem a situação: eu tenho mais um ano de contrato com o Benfica e pronto”, finalizou.

Em campo, o Benfica ficou no 2 a 2 com o Famalicão, fora de casa. O time é o segundo colocado do Campeonato Português e viu o rival Porto assegurar o título nacional.

Por sua vez, o Real Madrid amarga um fim de temporada melancólico, sem nenhum título até aqui. A última – e quase impossível – chance é no Campeonato Espanhol. Nesse cenário, o técnico Álvaro Arbeloa tem futuro incerto.

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A notícia Mourinho é direto ao responder sobre interesse do Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques