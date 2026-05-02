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Clube é campeão após 14 títulos seguidos de rival e faz festa impressionante

Levski Sofia voltou a conquistar título do Campeonato Búlgaro após 17 anos e findou domínio do Ludogorets

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JV
João Vítor Marques
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João Vítor Marques
Repórter
02/05/2026 19:59

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Clube é campeão após 14 títulos seguidos de rival e faz festa impressionante
Clube é campeão após 14 títulos seguidos de rival e faz festa impressionante crédito: No Ataque Internacional
Clube é campeão após 14 títulos seguidos de rival e faz festa impressionante
Clube é campeão após 14 títulos seguidos de rival e faz festa impressionante (Jogadores e torcedores do Levski Sofia comemoram)

Um dia histórico! Neste sábado (2/5), a torcida do Levski Sofia voltou a sorrir – mais do que isso, fez uma festa impressionante. O motivo? O clube conquistou o Campeonato Búlgaro após nada menos que 14 títulos seguidos do rival Ludogorets.

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Com gol do atacante croata Marko Dugandzic, o Levski Sofia venceu o CSKA Sofia por 1 a 0, no Estádio Georgi Asparuhov, e garantiu matematicamente o troféu.

A festa em campo e nas arquibancadas impressionou. Veja no vídeo abaixo:

O Levski Sofia não era campeão búlgaro desde a temporada 2008/2009 – ou seja, 17 anos atrás.

A equipe é a segunda com mais troféus da competição, com 27. O CSKA Sofia tem 31.

Fim de sequência

O terceiro maior campeão búlgaro é o Ludogorets. São 14 títulos, todos conquistados em sequência, entre 2012 e 2025.

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A notícia Clube é campeão após 14 títulos seguidos de rival e faz festa impressionante foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques

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