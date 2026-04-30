Cruzeiro: Matheus Pereira divide ranking do futebol mundial com Yamal e Olise; veja
Camisa 10 celeste é o terceiro melhor criador de jogadas do mundo em 2026 e aparece ao lado de estrelas da elite europeia
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O meia Matheus Pereira, principal referência técnica do Cruzeiro, atingiu um novo patamar na temporada 2026. O camisa 10 celeste figura entre os maiores criadores de chances do futebol mundial e aparece no top 3 de um ranking dominado por nomes da elite europeia.
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Segundo dados do Sofascore, o brasileiro ocupa a terceira posição global em criação de jogadas, com 69 passes decisivos e 12 grandes chances criadas, números que o colocam lado a lado com alguns dos principais talentos do planeta.
Ranking mundial de criação em 2026
O levantamento reúne jogadores das principais ligas do mundo e evidencia o nível de desempenho do meia cruzeirense:
- Lamine Yamal (Barcelona-ESP) 72 passes decisivos e 29 grandes chances criadas
- Bruno Fernandes (Manchester United-ING) 69 passes decisivos e 20 grandes chances criadas
- Matheus Pereira 69 passes decisivos e 12 grandes chances criadas
- Federico Dimarco (Inter de Milão-ITA) 66 passes decisivos e 17 grandes chances criadas
- Michael Olise (Bayern-ALE) 61 passes decisivos e 23 grandes chances criadas
A presença de Matheus Pereira entre esses nomes é simbólica, haja vista que trata-se do único jogador que atua fora dda Europa, produzindo em nível similar ao de atletas que disputam as principais competições do Velho Continente.
Números que explicam o protagonismo
Os dados do ranking refletem uma temporada extremamente consistente do camisa 10. Em 24 partidas pelo Cruzeiro, Matheus soma cinco gols e quatro assistências, sendo peça central na engrenagem ofensiva da equipe.
Mais do que participações diretas em gols, o meia se destaca pela capacidade de organizar o jogo e criar oportunidades constantes, característica que o coloca nesse grupo seleto.
Vale destacar que ele foi titular em praticamente toda a temporada, iniciando apenas um jogo no banco (derrota por 1 a 0 para o Democrata-GV, no Campeonato Mineiro), o que reforça a importância que tem no time
Domínio no cenário nacional
Grande parte desses números foi construída nas competições nacionais. No Campeonato Mineiro, em que o Cruzeiro conquistou o título, Matheus Pereira foi um dos principais nomes da campanha:
- nove jogos
- um gol
- dois assistências
- 27 passes decisivos
- sete grandes chances criadas
Já na Série A do Campeonato Brasileiro foram:
- 11 jogos
- dois gols
- duas assistências
- 35 passes decisivos
- três grandes chances criadas
Os números mostram um jogador que não apenas participa, mas dita o ritmo das partidas.
Impacto também em Libertadores e Copa do Brasil
O desempenho do meia não se restringe às competições supracitadas. Na Copa Libertadores, ele já soma dois gols em três jogos, além de cinco passes decisivos e uma grande chance criada.
Na Copa do Brasil, mesmo com apenas uma atuação, contribuiu com dois passes decisivos e uma grande chance criada, mantendo a média de influência elevada.
Próximos jogos do Cruzeiro
O Cruzeiro volta a campo no sábado (2/5), quando recebe o Atlético no Mineirão, às 21h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na Copa Libertadores, o confronto com a Universidad Católica será na quarta-feira (6/5), às 23h (de Brasília), na Claro Arena, em Las Condes, na Região Metropolitana de Santiago.
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A notícia Cruzeiro: Matheus Pereira divide ranking do futebol mundial com Yamal e Olise; veja foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo