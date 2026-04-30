Ídolo do Chelsea, Terry apoia extrema-direita e deportação de imigrantes (Ex-zagueiro John Terry)

Lenda do Chelsea e capitão da Seleção Inglesa durante anos, o ex-zagueiro John Terry tem se manifestado a favor de ideias da extrema-direita nos últimos meses. Mais recentemente, o agora treinador de 45 anos corroborou discursos de Rupert Lowe, apontado como um dos mais radicais integrantes do parlamento britânico.

Nesta semana, o político publicou nas redes sociais um discurso no qual diz que imigrantes não devem ter o direito de solicitar benefícios governamentais e defende a deportação daqueles “incapazes de se manter financeiramente” no Reino Unido.

“Restore Britain (“Restaurar o Reino Unido”, em tradução livre do inglês, nome do partido de Lowe) faria exatamente isso, para colocar o nosso próprio povo primeiro. Finalmente”, escreveu, na legenda.

“100% sim”, comentou Terry. “200% sim”, adicionou o ex-volante Dennis Wise, que foi companheiro do zagueiro no Chelsea.

Não é a primeira vez

Esta não foi a primeira vez em que Terry apoiou Lowe, que ao longo dos últimos anos se consolidou com o discurso a favor de deportações em massa, questão que está no centro do debate político europeu e é plataforma de campanha da direita.

Em março, o fundador do Restore Britain discursou pela proibição da burca islâmica, de placas em línguas estrangeiras nas estações de metrô de Londres a fim de “pegar nossa capital de volta”. Terry respondeu com emojis de aplausos.

Manifestação é criticada

O treinador tem sido criticado na imprensa britânica e internacional. “Sim, foi uma semana difícil para aqueles que vêm defendendo Terry há mais de uma década”, escreveu o tradicional The Guardian.

“Terry foi criticado pelo post com o líder do Restore”, publicou o Metro.

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A notícia Ídolo do Chelsea, Terry apoia extrema-direita e deportação de imigrantes foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques