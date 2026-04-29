Arsenal abre o placar na semifinal da Champions League; assista ao gol
Aos 43, Gyokeres bateu forte e cruzado, no canto direito do goleiro Oblak, que mesmo tendo acertado o lado da cobrança não foi capaz de defender
A segunda semifinal da Champions League desta temporada teve início nesta quarta-feira (29/4), às 16h (de Brasília), no duelo entre Atlético de Madrid-ESP e Arsenal-ING, e os ingleses abriram o placar.
Aos 42 minutos da primeira etapa, o sueco Gyokeres recebeu um empurrão do zagueiro Hancko e caiu dentro da área. O árbitro holandês Danny Makkelie não titubeou e apontou a marca da cal.
O atacante sofreu a penalidade e assumiu a responsabilidade de bater. Aos 43, o jogador bateu forte e cruzado, no canto direito do goleiro Oblak, que mesmo tendo acertado o lado da cobrança não foi capaz de defender. 1 a 0 para o Arsenal, visitante nesta tarde.
Veja o gol do Arsenal:
pic.twitter.com/5gVB7TiKik GOL DO GYOKERES!! GOL DO ARSENAL!!
GYOKERES I ATLETICO DE MADRID 0 X 1 ARSENAL
— 2D (@2Dfut) April 29, 2026
A notícia Arsenal abre o placar na semifinal da Champions League; assista ao gol foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo