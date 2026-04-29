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Lateral-direito ex-Botafogo é o artilheiro da Libertadores com três gols

Uruguaio Federico Barrandeguy, de 29 anos, atua pelo modesto Juventud, eliminado na terceira fase prévia aos grupos da competição

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João Vítor Marques
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João Vítor Marques
Repórter
29/04/2026 00:40

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Lateral-direito ex-Botafogo é o artilheiro da Libertadores com três gols
Lateral-direito ex-Botafogo é o artilheiro da Libertadores com três gols crédito: No Ataque Internacional
Lateral-direito ex-Botafogo é o artilheiro da Libertadores com três gols
Lateral-direito ex-Botafogo é o artilheiro da Libertadores com três gols (Lateral-direito Barrandeguy comemora gol do Juventud na Libertadores)

A fase de grupos da Copa Libertadores começou nesta semana e, enquanto os grandes goleadores ainda vão para as primeiras partidas, um lateral-direito lidera a lista de artilheiros. Aos 29 anos, o uruguaio Federico Barrandeguy soma três gols em seis jogos e aparece na primeira posição do ranking.

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Ele atua no modesto Juventud, do Uruguai. O clube iniciou a campanha nas fases prévias aos grupos do torneio continental. Na caminhada, eliminou Universidad de Quito, do Equador, e Guaraní, do Paraguai. Na terceira fase – a última antes das chaves -, caiu ante o Independiente Medellín, da Colômbia.

Portanto, o artilheiro da Libertadores já está eliminado da competição. Barrandeguy marcou nas vitórias sobre Universidad de Quito (4 a 3, em jogo em que também deu uma assistência) e Guaraní (2 a 1) e na derrota para o Independiente Medellín (2 a 1).

Barrandeguy já jogou no Brasil

Federico Ricardo Barrandeguy Martino nasceu em 8 de maio de 1996, em Ombúes de Lavalle, no Uruguai. Iniciou a carreira no Montevideo Wanderers e, em 2020, foi contratado pelo Botafogo. No clube carioca, disputou 23 jogos – não deu assistências e nem fez gols.

Em 2022, voltou ao futebol uruguaio. Atuou, então, pelo Plaza Colonia, o Rampla Juniors e, enfim, chegou ao Juventud em 2025.

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