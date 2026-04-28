Campeão da Copa do Mundo detona jogão na semifinal da Champions: Futebol TikTok (Thierry Henry marcou carreira no Arsenal)

O eletrizante 5 a 4 entre Paris Saint-Germain-FRA e Bayern de Munique-ALE, pela ida da semifinal da Champions League, encantou torcedores ao redor do mundo mas não agradou um dos maiores atacantes da história do futebol.

Campeão da Copa do Mundo de 1998 pela França, Thierry Henry fez duras críticas ao nível técnico da partida e classificou o confronto como um exemplo de futebol TikTok.

‘Não foi grande futebol’

Apesar do espetáculo ofensivo e dos nove gols, Henry questionou a qualidade do jogo e a forma como ele foi exaltado.

Para os torcedores, claro, é empolgante, nove gols, de ponta a ponta. Todo mundo nas redes sociais gritando: Nossa, que jogo!. Mas é mesmo? Temos que parar de chamar isso de grande futebol.

O ex-atacante afirmou que o duelo esteve mais próximo de um jogo amador do que de uma semifinal da principal competição europeia.

O que vimos não foi uma semifinal da Liga dos Campeões. Foi futebol de rua. Foi você marca, então eu marco.

Críticas à falta de organização defensiva

Um dos principais pontos levantados por Henry foi a ausência de estrutura tática, especialmente no sistema defensivo das equipes.

Onde está a qualidade? Onde está a estrutura defensiva? Eu vi uma semifinal em que a abordagem tática era basicamente você marca, então nós marcamos. É caótico.

Para ele, o jogo foi intenso, mas pelos motivos errados:

É de ponta a ponta, sim, mas por todos os motivos errados. Isso não é o que uma semifinal europeia de alto nível deveria ser.

‘Prefiro um 1 a 0 com guerra em campo’

Henry também deixou claro que valoriza jogos mais equilibrados e taticamente sólidos, mesmo que menos espetaculares em números.

Eu não quero 5 a 4. Me dê um 1 a 0 em que cada dividida pareça uma guerra. Um jogo em que os defensores realmente defendam.

Segundo ele, faltou controle e disciplina coletiva:

Eu não vi dois times que soubessem fechar a porta e trancá-la.

Futebol TikTok e crítica à busca por espetáculo

Ao resumir sua análise, Henry usou uma expressão que viralizou:

É chamativo, é futebol TikTok, mas a essência do jogo está desaparecendo.

Para o francês, o futebol moderno tem priorizado momentos individuais e números, em detrimento do jogo coletivo.

Todo mundo correndo atrás de lances e números. Mas futebol não é só brilhar individualmente. É controle, disciplina e responsabilidade coletiva.

O jogo: espetáculo ofensivo e vantagem do PSG

Dentro de campo, o duelo foi um dos mais movimentados da temporada europeia. O PSG venceu por 5 a 4, no Parque dos Príncipes, após uma partida frenética:

Harry Kane abriu o placar para o Bayern

Khvicha Kvaratskhelia e João Neves viraram

Michael Olise empatou

Ousmane Dembélé recolocou o PSG na frente

Na segunda etapa, os franceses chegaram a abrir 5 a 2, mas gols de Dayot Upamecano e Luis Díaz mantiveram o Bayern vivo para o jogo de volta.

Semifinal aberta para a volta

Com o resultado, o PSG leva vantagem mínima para o duelo decisivo, que será disputado na Allianz Arena.

Antes disso, as equipes voltam a campo pelos campeonatos nacionais:

o PSG enfrenta o Lorient

o Bayern encara o Heidenheim

Já a outra semifinal da Champions terá Atlético de Madrid-ESP contra o Arsenal-ING.

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