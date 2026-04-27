Conheça Luis Fragozo, joia de 16 anos que decidiu clássico no Equador com golaço (Fragozo celebra gol contra a LDU)

O futebol sul-americano pode estar diante de mais um talento geracional. Aos 16 anos recém-completados, Luis Fragozo, o “novo Yamal”, foi o protagonista da vitória do Emelec por 1 a 0 sobre a LDU, no George Capwell, em Guayaquil, no Equador, nesse sábado (25/4), em um clássico pelo Campeonato Equatoriano que ganhou contornos históricos graças ao brilho do jovem atacante.

Com personalidade de veterano, ele decidiu o jogo com muita frieza e categoria, numa cavadinha insinuante. Veja o gol:

Está surgindo mais um jovem com ótimo potencial no futebol equatoriano: Luis Fragozo, de 16 anos.



Reparem na frieza do garoto do Emelec para finalizar no 1×1 contra o goleiro adversário.



Olho nele! pic.twitter.com/SnKABy2oFt — Footure (@FootureFC) April 26, 2026

Gol histórico e marca expressiva no continente

O gol não foi apenas importante para o resultado do clássico, mas por ter colocado Fragozo em um seleto grupo do futebol sul-americano.

Além de se tornar o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Emelec, superando o recorde que pertencia a Jorge Bolaños (que havia marcado aos 17 anos), o atacante também alcançou um feito histórica na América do Sul: passou a ser o quarto jogador mais jovem a marcar nas ligas sul-americanas.

Na lista, ele aparece atrás de ao lado de nomes que hoje são protagonistas nas seleções principais, como Jhon Durán (Colômbia), Moisés Paniagua (Bolívia) e Kendry Páez (Equador), e à frente de nomes pesados, como o brasileiro Endrick.

Gol histórico de Luis Fragozo en la victoria de Emelec ante LDU Quito.



Se convirtió en el goleador más joven del club y el cuarto en ligas sudamericanas según nuestra base de datos. pic.twitter.com/mktdwqrnGr — Sofascore Latin America (@SofascoreLA) April 26, 2026

Da Colômbia ao Equador: formação e identidade

Luis Jorge Fragozo Castrillón nasceu em Riohacha, na Colômbia, mas mudou-se para o Equador ainda criança, aos 10 anos.

Foi no país que construiu sua identidade como jogador, ingressando rapidamente nas categorias de base do Emelec e se destacando a ponto de pular etapas.

Naturalizado equatoriano em 2025, ele já está no radar para defender a seleção local.

Ascensão meteórica: estreia aos 15 e sequência no profissional

Fragozo estreou profissionalmente em abril de 2025, com 15 anos e 20 dias, tornando-se o jogador mais jovem da história da liga equatoriana.

Pouco antes, já havia sido promovido ao time principal do Emelec com apenas 14 anos. Desde então, acumulou minutagem relevante, com 21 jogos pela equipe, de forma que já carrega protagonismo em um clube de elite do país.

Estreia de Fragozo como profissional, em 2025 (foto: Divulgação/Emelec)

Estilo de jogo e inspiração em joia europeia

Fragozo atua como ponta, preferencialmente pelo lado direito, e tem características bem definidas: explosão, drible curto, agressividade e coragem no mano a mano.

Em entrevista a veículos equatorianos, ele revelou inspiração em Désiré Doué, atacante do Parins Saint-Germain-FRA e uma das maiores promessas do futebol europeu:

Me identifico muito com o Doué. Ele é diferente, gosta de encarar e ir para frente., afirmou.

Reconhecimento precoce e presença na seleção

Mesmo tão jovem, Fragozo já foi chamado para experiências com a seleção principal do Equador como sparring (grupo de jovens que participa de treinos com o elenco principal).

Ele também já passou por seleções de base e disputou o Sul-Americano sub-17, tendo sido derrotado pelo Brasil por 1 a 0.

Fragozo na seleção equatoriana sub-17 (foto: Divulgação/Equador)

Cena curiosa com Deyverson após o clássico

Após o apito final contra a LDU, no último sábado (25/4), um momento curioso ganhou repercussão: Fragozo pediu para trocar camisa com Deyverson, atacant ex-Atlético.

O gesto, comum no futebol, gerou polêmica entre torcedores adversários, mas também evidenciou o respeito do jovem por jogadores mais experientes. Veja:

Luis Fragozo se acercó a pedirle la camiseta de Deyverson.



Video: futbol.ec4 pic.twitter.com/oQTXKkOvfZ — Johanna Calderón (@johacalderon11) April 26, 2026

Joia valorizada e projeção de mercado

O impacto imediato fez a diretoria do Emelec ligar o alerta para o mercado. Internamente, Fragozo já é tratado como o principal ativo do clube.

As primeiras projeções indicam que uma possível transferência pode girar entre seis e nove milhões de dólares, valores que o colocariam no mesmo patamar inicial de negociações de nomes como Moisés Caicedo, estrela do Equador, que hoje é titular do Chelsea-ING, que trocou o Brighton-ING pelo time londrino por quantia parecida, por exemplo.

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Ficha do jogador

Nome completo: Luis Jorge Fragozo Castrillón

Luis Jorge Fragozo Castrillón Nome na camisa: Fragozo

Fragozo Idade: 16 anos (08/04/2010)

16 anos (08/04/2010) País: Equador

Equador Altura: 1,65m

1,65m Peso: 60 kg

60 kg Posição: Atacante (ponta)

Atacante (ponta) Clube: Emelec

Emelec Número: 15

15 Pé dominante: Direito

A notícia Conheça Luis Fragozo, joia de 16 anos que decidiu clássico no Equador com golaço foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo