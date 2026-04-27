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Conheça Luis Fragozo, joia de 16 anos que decidiu clássico no Equador com golaço

Conheça a joia equatoriana de 16 anos que decidiu o clássico contra a LDU com muita frieza e categoria, numa cavadinha insinuante

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
27/04/2026 15:22

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Conheça Luis Fragozo, joia de 16 anos que decidiu clássico no Equador com golaço
Conheça Luis Fragozo, joia de 16 anos que decidiu clássico no Equador com golaço crédito: No Ataque Internacional
Conheça Luis Fragozo, joia de 16 anos que decidiu clássico no Equador com golaço
Conheça Luis Fragozo, joia de 16 anos que decidiu clássico no Equador com golaço (Fragozo celebra gol contra a LDU)

O futebol sul-americano pode estar diante de mais um talento geracional. Aos 16 anos recém-completados, Luis Fragozo, o “novo Yamal”, foi o protagonista da vitória do Emelec por 1 a 0 sobre a LDU, no George Capwell, em Guayaquil, no Equador, nesse sábado (25/4), em um clássico pelo Campeonato Equatoriano que ganhou contornos históricos graças ao brilho do jovem atacante.

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Com personalidade de veterano, ele decidiu o jogo com muita frieza e categoria, numa cavadinha insinuante. Veja o gol:

Gol histórico e marca expressiva no continente

O gol não foi apenas importante para o resultado do clássico, mas por ter colocado Fragozo em um seleto grupo do futebol sul-americano.

Além de se tornar o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Emelec, superando o recorde que pertencia a Jorge Bolaños (que havia marcado aos 17 anos), o atacante também alcançou um feito histórica na América do Sul: passou a ser o quarto jogador mais jovem a marcar nas ligas sul-americanas.

Na lista, ele aparece atrás de ao lado de nomes que hoje são protagonistas nas seleções principais, como Jhon Durán (Colômbia), Moisés Paniagua (Bolívia) e Kendry Páez (Equador), e à frente de nomes pesados, como o brasileiro Endrick.

Da Colômbia ao Equador: formação e identidade

Luis Jorge Fragozo Castrillón nasceu em Riohacha, na Colômbia, mas mudou-se para o Equador ainda criança, aos 10 anos.

Foi no país que construiu sua identidade como jogador, ingressando rapidamente nas categorias de base do Emelec e se destacando a ponto de pular etapas.

Naturalizado equatoriano em 2025, ele já está no radar para defender a seleção local.

Ascensão meteórica: estreia aos 15 e sequência no profissional

Fragozo estreou profissionalmente em abril de 2025, com 15 anos e 20 dias, tornando-se o jogador mais jovem da história da liga equatoriana.

Pouco antes, já havia sido promovido ao time principal do Emelec com apenas 14 anos. Desde então, acumulou minutagem relevante, com 21 jogos pela equipe, de forma que já carrega protagonismo em um clube de elite do país.

Estreia de Fragozo como profissional, em 2025 - (foto: Divulgação/Emelec)
Estreia de Fragozo como profissional, em 2025(foto: Divulgação/Emelec)

Estilo de jogo e inspiração em joia europeia

Fragozo atua como ponta, preferencialmente pelo lado direito, e tem características bem definidas: explosão, drible curto, agressividade e coragem no mano a mano.

Em entrevista a veículos equatorianos, ele revelou inspiração em Désiré Doué, atacante do Parins Saint-Germain-FRA e uma das maiores promessas do futebol europeu:

Me identifico muito com o Doué. Ele é diferente, gosta de encarar e ir para frente., afirmou.

Reconhecimento precoce e presença na seleção

Mesmo tão jovem, Fragozo já foi chamado para experiências com a seleção principal do Equador como sparring (grupo de jovens que participa de treinos com o elenco principal).

Ele também já passou por seleções de base e disputou o Sul-Americano sub-17, tendo sido derrotado pelo Brasil por 1 a 0.

Fragozo na seleção equatoriana sub-17 - (foto: Divulgação/Equador)
Fragozo na seleção equatoriana sub-17(foto: Divulgação/Equador)

Cena curiosa com Deyverson após o clássico

Após o apito final contra a LDU, no último sábado (25/4), um momento curioso ganhou repercussão: Fragozo pediu para trocar camisa com Deyverson, atacant ex-Atlético.

O gesto, comum no futebol, gerou polêmica entre torcedores adversários, mas também evidenciou o respeito do jovem por jogadores mais experientes. Veja:

Joia valorizada e projeção de mercado

O impacto imediato fez a diretoria do Emelec ligar o alerta para o mercado. Internamente, Fragozo já é tratado como o principal ativo do clube.

As primeiras projeções indicam que uma possível transferência pode girar entre seis e nove milhões de dólares, valores que o colocariam no mesmo patamar inicial de negociações de nomes como Moisés Caicedo, estrela do Equador, que hoje é titular do Chelsea-ING, que trocou o Brighton-ING pelo time londrino por quantia parecida, por exemplo.

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Ficha do jogador

  • Nome completo: Luis Jorge Fragozo Castrillón
  • Nome na camisa: Fragozo
  • Idade: 16 anos (08/04/2010)
  • País: Equador
  • Altura: 1,65m
  • Peso: 60 kg
  • Posição: Atacante (ponta)
  • Clube: Emelec
  • Número: 15
  • Pé dominante: Direito

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