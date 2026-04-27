Time conquista o primeiro título nacional, e jogadores comemoram no meio da estrada
Racing conquistou o Torneo Apertura do Campeonato Uruguaio de 2026 e celebrou de um jeito inusitado: no meio da estrada
compartilheSIGA
O futebol sul-americano viveu uma cena daquelas que resumem a essência do esporte, nesse domingo (26/4): emoção, surpresa e comemoração improvisada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Racing de Montevideo-URU conquistou o Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio de 2026, o primeiro título nacional da história do clube, e celebrou de um jeito inusitado: no meio da estrada.
Título inédito e campanha histórica
A conquista da equipe uruguaia já seria marcante por si só. Pela primeira vez, o Racing de Montevidéu levantou um troféu nacional e quebrou a hegemonia dos gigantes Nacional e Peñarol.
Nos últimos dez anos, o título do Apertura ficou praticamente restrito somente à dupla, com exceção de 2023, quando o Liverpool Montevideo surpreendeu.
Desta vez, porém, foi a Escuelita quem roubou a cena, confirmando a taça com duas rodadas de antecedência após campanha consistente. O clube é presidido por Fernando Cavenaghi, ex-atacante de River Plate-ARG e Internacional.
Festa inesperada na estrada
O momento da confirmação do título foi ainda mais especial. Os jogadores estavam dentro do ônibus, retornando de Melo, onde haviam vencido o Cerro Largo, por 1 a 0, quando receberam a notícia da derrota do Peñarol para o Wanderers, também por 1 a 0, resultado que garantiu matematicamente o troféu, com a diferença de sete pontos entre as equipes (30 a 23), com dois jogos pendentes no campeonato.
Sem pensar duas vezes, a delegação parou o veículo no meio da estrada e desceu para comemorar ali mesmo, transformando o asfalto em palco de festa.
Entre gritos, abraços e muita euforia, os atletas celebraram o feito histórico de forma espontânea. Veja o vídeo abaixo:
DESDE SAYAGO SALIÓ UN NUEVO CAMPEÓN pic.twitter.com/G5IESabDPA
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia— Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) April 27, 2026
A notícia Time conquista o primeiro título nacional, e jogadores comemoram no meio da estrada foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo