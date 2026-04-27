Time conquista o primeiro título nacional, e jogadores comemoram no meio da estrada (Racing-URU conquistou o Apertura de 2026)

O futebol sul-americano viveu uma cena daquelas que resumem a essência do esporte, nesse domingo (26/4): emoção, surpresa e comemoração improvisada.

O Racing de Montevideo-URU conquistou o Torneio Apertura do Campeonato Uruguaio de 2026, o primeiro título nacional da história do clube, e celebrou de um jeito inusitado: no meio da estrada.

Título inédito e campanha histórica

A conquista da equipe uruguaia já seria marcante por si só. Pela primeira vez, o Racing de Montevidéu levantou um troféu nacional e quebrou a hegemonia dos gigantes Nacional e Peñarol.

Nos últimos dez anos, o título do Apertura ficou praticamente restrito somente à dupla, com exceção de 2023, quando o Liverpool Montevideo surpreendeu.

Desta vez, porém, foi a Escuelita quem roubou a cena, confirmando a taça com duas rodadas de antecedência após campanha consistente. O clube é presidido por Fernando Cavenaghi, ex-atacante de River Plate-ARG e Internacional.

Festa inesperada na estrada

O momento da confirmação do título foi ainda mais especial. Os jogadores estavam dentro do ônibus, retornando de Melo, onde haviam vencido o Cerro Largo, por 1 a 0, quando receberam a notícia da derrota do Peñarol para o Wanderers, também por 1 a 0, resultado que garantiu matematicamente o troféu, com a diferença de sete pontos entre as equipes (30 a 23), com dois jogos pendentes no campeonato.

Sem pensar duas vezes, a delegação parou o veículo no meio da estrada e desceu para comemorar ali mesmo, transformando o asfalto em palco de festa.

Entre gritos, abraços e muita euforia, os atletas celebraram o feito histórico de forma espontânea. Veja o vídeo abaixo:

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